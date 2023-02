EDITORIAL Tchad : les élèves et Tik Tok

Par Martin Higdé Ndouba - 16 Février 2023





Tik Tok est une plateforme permettant de créer de courtes vidéos en utilisant une musique de fond sur un mobile. Cette application chinoise a été lancée en 2016. Malheureusement, certains élèves l'utilisent de manière négative.



Cela montre que l'école n'est pas en mesure de faire changer le comportement de ces élèves face à l'utilisation des nouvelles technologies. Comment peut-on expliquer que des élèves en classe terminale filment leur enseignant pendant qu'il explique le cours pour le mettre sur ce réseau social ? Il y a eu un tel cas dans un collège évangélique le mois dernier.



D'après le témoignage de certains élèves, les auteurs de cette vidéo ont été sévèrement punis pour servir de leçon aux autres. Ce comportement met en cause la responsabilité des parents en ce qui concerne l'achat d'un téléphone Android pour leur progéniture. Il est en effet difficile de dire qu'un élève en classe terminale ignore les fonctionnalités d'une caméra vidéo. Le danger de Tik Tok n'est pas à minimiser, car derrière les vidéos amusantes se cachent celles qui peuvent être néfastes.



Les parents ont une grande responsabilité dans ce domaine. Abdramane Sanda, diplômé en sciences et techniques de l'information et de la communication, estime que le problème à évoquer ici est l'ignorance de ces moyens de communication. Beaucoup de personnes ignorent les conséquences réduisant le monde à un cercle d'information. Il est donc important d'enseigner aux élèves l'utilisation appropriée des réseaux sociaux.



Le débat sur l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants dès le bas âge s'est invité au Conseil national de transition (CNT) le 12 décembre 2022, lorsque le général Idriss Dokony Adiker, ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, a été interpellé par une conseillère nationale sur les mesures prévues par le gouvernement.



« L'éducation commence d'abord à la maison »

Le ministre a rappelé la responsabilité des parents quant à l'éducation des enfants : « Ma propre fille n'a eu un téléphone qu'à 18 ans, lorsqu'elle a eu son baccalauréat. Je ne lui ai jamais acheté de téléphone et elle ne me l'a jamais demandé. L'éducation commence d'abord par nous. Pourquoi vous acceptez qu'un gamin, de 10, 11, 13 ans, ait un téléphone ?



Ça, ce n'est pas à nous de le faire, c'est à chacun d'entre nous de le faire. C'est pourquoi, je pense que l'éducation commence d'abord à la maison. (...) Nous, on ne peut rien faire pour l'instant mais j'ai pris bonne note, surtout pour qu'on essaye de voir avec nos services techniques. Parce que, dans certains pays, vous n'avez pas accès à des sites pornographiques ».



« Demander à nous de pouvoir réguler l'éducation des enfants, ce n’est pas que je ne veux pas le faire, mais je ne peux pas le faire. On va essayer de voir avec nos services, comment rendre inaccessibles certains sites qui ne sont pas en principe éducatifs », a complété le ministre de la Sécurité publique.



Faut-il réglementer l'usage des téléphones à l'école ?

Le mieux à faire pour l'instant est d'interdire l'utilisation des téléphones pendant les heures de cours, comme c'est déjà le cas dans certains établissements scolaires. Les parents doivent également jouer leur rôle d'éducateurs en inculquant à leur enfant le respect des autres.



Les réseaux sociaux peuvent avoir des conséquences positives et négatives chez les jeunes dans le monde.



De manière positive, les réseaux sociaux doivent servir à améliorer les compétences en communication et en collaboration, en permettant aux jeunes de se connecter et de partager des informations avec d'autres personnes à travers le monde : favoriser l'expression de la créativité et de l'individualité en leur donnant la possibilité de partager leurs opinions, leurs idées et leurs talents avec un public plus large ou encore renforcer les liens sociaux en permettant aux jeunes de se connecter avec des amis et de la famille, ainsi que de découvrir de nouvelles personnes partageant les mêmes centres d'intérêt.



Des effets négatifs peuvent se manifester chez les jeunes : nuire à la santé mentale en provoquant une anxiété accrue, un manque de confiance en soi et un sentiment de solitude, en particulier chez les jeunes qui passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux ; encourager la cyberintimidation en donnant aux jeunes un moyen de harceler, de ridiculiser ou de faire du mal à d'autres personnes en ligne ; distraire les jeunes de leurs études en les distrayant de leur travail scolaire et en perturbant leur sommeil : propager de fausses informations en permettant aux jeunes d'être exposés à des sources peu fiables d'information. Les réseaux sociaux peuvent par ailleurs avoir une incidence sur le niveau et le comportement des élèves.



D'une part, l'utilisation excessive des réseaux sociaux peut détourner les élèves de leurs études et les distraire de leur travail scolaire, ce qui peut affecter négativement leur rendement scolaire. D'autre part, les réseaux sociaux peuvent également encourager des comportements tels que la cyberintimidation, l'exposition à des contenus inappropriés, ou la diffusion de rumeurs et de mensonges, ce qui peut avoir des répercussions négatives sur le bien-être et la santé mentale des élèves.



Les parents et les éducateurs doivent travailler ensemble pour sensibiliser les élèves à l'utilisation responsable des réseaux sociaux et les aider à développer des compétences de médias sociaux en vue de minimiser ces effets négatifs.





