Tchad : les mauvaises conditions de travail dénoncées par le syndicat des travailleurs de l'ASECNA

Après le renouvellement du bureau du syndicat national des travailleurs de l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), de l’Aviation Civile et de la Météorologie Nationale (SYNATAM) intervenu le 13 octobre dernier à la bourse du travail, son nouveau secrétaire général, Ahmat Moussa, dans un entretien accordé à Alwihda Info, a déclaré qu'il entend donner un nouveau souffle au personnel de l’ASECNA en misant sur l’amélioration des conditions de travail. Il veux œuvrer pour l’épanouissement des travailleurs de la représentation de l’ASECNA du Tchad.



Ahmat Moussa reproche à l’ASECNA mère de se protéger sous le protocole d’accord signé entre elle et la moitié du personnel. Il déplore le fait que la représentation de l’ASECNA du Tchad, au mépris des textes de l’agence, préfère payer les fournisseurs au détriment du paiement des salaires des travailleurs qui ont laborieusement produit cet argent.



Le secrétaire général de la SYNATAM, Ahmat Moussa affirme que les crédits alloués au personnel de l’ASECNA et à l'administration déléguée pour la gestion des activités aéronautiques nationales du Tchad sont distribués à une minorité de personnes, au détriment de l’ensemble du personnel pour lequel cette facilité est mise en place par l’agence. Par ailleurs, il déplore que les comptes sociaux mis en place par l’agence au profit des travailleurs soient gérés sans aucune orthodoxie par l’administration de l’ASECNA au Tchad et l’administration déléguée pour la gestion des activités aéronautiques nationales.



En outre, il accuse la représentation de l’ASECNA et l'administration déléguée pour la gestion des activités aéronautiques nationales du Tchad d’avoir utilisé des organisations syndicales fantômes pour défendre la ligne directrice tracée par celles-ci, lors de la rencontre de tous les syndicats de l’ASECNA de l’Afrique à Dakar, au détriment de vrais syndicats qui font valoir l’intérêt du personnel.



« Nous déplorons la gestion patriarcale et à la fois familiale de l’administration déléguée pour la gestion des activités aéronautiques nationales qui continue à recruter des gens sur des critères fantaisistes pendant que les agents déployés sur le terrain qui ont travaillé pendant des années ne parviennent pas obtenir ni une formation, ni un recrutement. Nous déplorons par ailleurs que les agents de l’ASECNA soient privés des assurances depuis deux ans sans que cela n’émeut la représentation ou la délégation de l’ASECNA », explique le secrétaire général du SYNATAM, Ahmat Moussa.



Alwihda Info publiera intégralement l’entretien dans les jours à venir.