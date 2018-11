Tchad : les sages du Ouaddaï craignent un "embrasement total de l'Est"

Les sages de la représentation du sultanat du Ouaddaï, basés à N’Djamena et ses environs, après moult consultation, dans un communiqué de presse conjoint parvenu à la rédaction d’Alwihda Info, apportent des éclaircissements à l'opinion sur les conséquences néfastes que provoquerait la persistance de cette situation allant vers l'embrasement total de la région du Ouaddaï.



Selon les chefs traditionnels, les douloureux et regrettables événements à répétition qui se déroulent dans la région du Ouaddaï géographique ces derniers temps commencent à menacer la paix communautaire et à fragiliser la cohabitation pacifique entre les fils de cette région.



Les notables affirment que toutes les composantes humaines numériquement importantes ou modestes soient-elles ne manquent des conflits et notamment dans le milieu des agriculteurs et éleveurs, lesquels sont souvent réglés par les notables des tribus, les autorités traditionnelles et religieuses, l'administration publique et les hommes religieux en délimitant les couloirs de transhumance et en réglant les différends.



Cependant, ils disent avoir constaté que les derniers événements qui ont pris une allure inquiétante, dans sa nature et son intensité ont malheureusement été attisés par des parties appelant à la différence des couleurs, au communautarisme et à l'ethnicisme, exhumant la haine, chose condamnée par l'Islam qui maudit ses artisans.



Ces chefs traditionnels trouvent regrettable de voir que des associations officiellement reconnues par l'Etat et les individus se servent des tribunes pour proférer des menaces en utilisant des messages audio et visuels, des communiqués via les réseaux sociaux à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Et d’ajouter que celles-ci injurient, provoquent, essaient de dénaturer l'histoire avec des contre-vérités et incitent à la haine, à la tuerie, à la guerre, au vol, aux destructions des biens et à l'incendie des villages Maba en vue de provoquer un exode massif.



Selon les chefs traditionnels du Ouaddai, ces genres des pratiques ont déjà causé des morts d'hommes, des blessés et des pertes des biens.



Les sages de la représentation du sultanat du Ouaddaï, basés à N’Djamena et ses environs, exhortent le Gouvernement à imposer son autorité en veillant à l'application stricte de la constitution et les lois de la quatrième République pour préserver la paix sociale au Tchad en général et au Ouaddai en particulier. Ils appellent les autorités traditionnelles à s'acquitter normalement de leur devoir conformément à la loi et aux coutumes.