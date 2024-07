Tchad : mise au point du COST sur la participation des athlètes tchadiens aux J.O de Paris

Le président du Comité Olympique et Sportif Tchadien (COST), Idriss Dokony Adiker, a animé une conférence de presse ce mercredi 03 juin à N'Djamena, pour dévoiler la participation des trois athlètes tchadiens qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris, édition 2024.



Les trois disciplines retenues pour la participation du Tchad sont : le judo, l'athlétisme et le tir à l'arc. Le président du COST, Idriss Dokony Adiker a rappelé que les J.O représentent une occasion pour les 205 CNO, à travers le monde, afin de présenter leurs athlètes. Ces Jeux se jouent tous les quatre ans et sont qualificatifs pour les fédérations.



« Concernant le Tchad, après notre élection en 2021 à la tête du COST, notre objectif était de tout faire pour qu'au moins une fois, le Tchad parvienne à envoyer des athlètes qualifiés pour les J.O », a-t-il confié. En ce qui concerne l'épreuve de tir à l'arc, Idriss Dokony Adiker confirme la qualification d'Israël Madaye au tir à l'arc masculin.



Cependant, il a affirmé que Martine Abaifouta Hallas Maria ne pourra malheureusement pas participer aux J.O de Paris, bien qu'elle ait obtenu sa qualification aux championnats d'Afrique. Sa candidature n'a pu être retenue pour les J.O de Paris, faute d'avoir obtenu un score de qualification minimal de 610 points.



Pour ce qui est de l'athlétisme, Valentin Betoudji représentera le Tchad. Il est actuellement en stage de préparation au Kenya, et devra regagner Paris le 06 août prochain. Au titre de judo, Idriss Dokony Adiker a indiqué avoir appris le 28 juin dernier, l'attribution d'une place d'universalité de Memneloum Demos dans les catégories de moins de 70 Kg.



Elle a cumulé quelques points lors de sa dernière sortie des championnats d'Afrique au Maroc et au dernier Open. Le président du COST a affirmé que l'objectif a toujours été de ne manquer cette fête sportive, pour la simple raison qu'aujourd'hui, les pays en temps de paix se combattent sur le terrain de l'athlétisme.



« Notre objectif est que non seulement on a trois athlètes qui sont qualifiés, mais ces derniers appartiennent tous à des différentes fédérations nationales. L'on a souhaité que ça soit plus, mais les moyens au niveau national ne nous en ont pas permis », a-t-il souligné. Pour rappel, les J.O de Paris, édition 2024 se dérouleront du 26 juillet au 11 août 2024