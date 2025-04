Tchad : mobilisation pour la campagne contre la poliomyélite à Doba

Une réunion de mobilisation sociale, marquant le lancement officiel de la campagne nationale de vaccination contre la poliomyélite a lieu ce matin dans la salle de réunion du gouvernorat de Doba.



C’est le secrétaire général de la province du Lor, Ngardodjim Guiradoum, qui a présidé ladite rencontre en présence des différentes couches sociales. Il a à cette occasion mis l’accent sur l’importance de cette vaccination, et demande aux acteurs à différents niveaux de s’investir pour la réussite de cette opération.



Le délégué provincial de la santé au Logone Oriental, Dr Ali Soumaïne Baggar s’est attardé dans son intervention sur la dangerosité de cette maladie. Pour lui, en cette année 2025, deux cas de polio sont enregistrés dans le Logone Oriental, précisément à Doba et Goré.



Après cela, place est faite à la Sœur Mabel Covalefa Montero, directrice du centre Handicapé « Lo Njia Tar », qui veut dire en ngambaye « lieu de la marche ». Cette institution, œuvre de l’Eglise catholique qui est à Doba, travaille inlassablement dans la lutte contre cette maladie qui paralyse les enfants. Et le cas de Doba, selon la Sœur Mabel Covalefa Montero, est découvert dans son centre.