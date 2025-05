Tchad : nominations au ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier

Par décret No 0887/PR/PM/MIDER/2025 du 06 mai 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées à des postes de responsabilité ci-après au Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier :



SECRETARIAT GENERAL :

Secrétaire Général : M. MBOUNADE ANTOINE, poste vacant ;

Secrétaire Général Adjoint : M. MAHAMAT HISSEIN BAHAR, en remplacement de M. ISMAILA BRAHIM ZEBE, appelé à d'autres fonctions ;



Direction Générale Des Infrastructures Des Transports :

Directeur Général : M. ABAKAR NASSIR TCHOROMA, maintenu ;

Directeur Général Adjoint : M. MAHAMAT ADAM TOGOU, maintenu ;



Direction des Investissements Routiers :

Directeur : M. MAHAMAT MOUSSA SININE, en remplacement de M. MAHAMAT YOUSSOUF KOUKOU, appelé à d'autres fonctions; Directeur Adjoint : M. GUIHINI ISSA BODE, en remplacement de M. DEBALBE BEBNONE, appelé à d'autres fonctions ;



Direction des Voiries Urbaines :

Directeur : M. HASSAN KHAYAR, maintenu ;

Directrice Adjointe : Mme FATIME MAHAMAT HERBEMA, poste vacant ;



Direction des Ouvrages d’Art :

Directeur : M. HASSAN BARKAI ALLATCHI, nouveau poste ;

Directeur Adjoint : M. GANOTA GAO NATHAN, nouveau poste ;



Direction Générale de l’Entretien et de la Sauvegarde Routière :

Directeur Général : M. MAHAMAT HASSAN HAGGAR, nouveau poste ;

Directrice Générale Adjointe : Mme HAPSITA MAHAMAT IBRAHIM, nouveau poste ;



Direction de l'Entretien Routier :

Directeur : M. ADAM ALI KOURA, en remplacement de M. MAHAMAT HASSAN HAGGAR, appelé à d'autres fonctions ;

Directeur adjoint : M.MAHAMAT HISSEIN BICHARA, maintenu ;



Direction des Routes et Pistes Rurales :

Directeur : M. AL-HAFIZ MAHAMAT ABAKAR, maintenu ;

Directeur adjoint : M. ABDELKERIM BACHAR BORGO, en remplacement de M. MAHAMAT MOUSSA SININE, appelé à d’autres fonctions ;



Direction de l'Entretien et de la Réhabilitation des Ouvrages d'Art :

Directeur : M. MAHAMAT DAOUSSA MAMA, nouveau poste ;

Directrice adjointe : Mme SOUAD DAOUSSA DEBY, nouveau poste ;



Direction Générale des Travaux de Bâtiments Civils :

Directeur Général : M. TAHIR ALLATCHI KOSSOYA, en remplacement de M. DINGAMNAYAL NAHADOUMBAYE, appelé à d'autres fonctions ;

Directrice Générale Adjointe : Mme DANBINE GABPOBE, en remplacement de M. TAHIR ALLATCHI KOSSOYA, appelé à d'autres fonctions ;



Direction des Infrastructures Scolaires et Universitaires :

Directeur : M. ABDELKADER ATTEIB TAHIR, maintenu,

Directeur adjoint : M. HISSEIN SAKINE en remplacement de Mme DANBINE GABPOBE, appelée à d'autres fonctions ;



Direction des Infrastructures Socio-Sanitaires :

Directeur : M. ALI ABDOULAYE KARAMA, maintenu ;

Directeur Adjoint : M.OULECHE MOUSSA MAHAMAT, poste vacant ;



Direction des Bâtiments Administratifs et des Logements :

Directeur : M. HAROUN MAHAMAT HAGGAR, maintenu ;

Directeur Adjoint : M. ABDERAHIM DADI CHAHA, en remplacement de M. AHMAT MAHAMAT BRAHIM, appelé à d'autres fonctions ;



Direction Générale de l’Administration et de la Gestion des Ressources :

Directeur Général : M. BEMADJINGAR MBAYADOUM, nouveau poste ;

Directeur Général Adjoint : M. ABDRAMAN ADAM GARDIA, nouveau poste ;



Direction des Finances, de la Comptabilité et du Matériel :

Directeur : M.ALI BACHAR SOULEYMANE, nouveau poste ;

Directeur Adjoint : M. IDRISS CHERIF BACHER, nouveau poste ;



Direction des Ressources Humaines et de la Formation :

Directeur : M. HAMID IMMI TERGOURI, nouveau poste;

Directeur Adjoint : M.PINAH GUITCHARA, nouveau poste ;



Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux :

Directeur : M. MAHAMAT MOUSSA AHMAT, nouveau poste ;

Directeur Adjoint : M. NGOMDJIBAYE MBANGTONOU, nouveau poste ;



SERVICES RATTACHES AU SECRETARIAT GENERAL :

Direction de la Qualité, Hygiène, Sécurité, Santé et Environnement :

Directeur : M. ABAKAR SENOUSSI HOURBI, nouveau poste ;

Directeur Adjoint : M.DEBALBE BEBNONE, nouveau poste.



Direction des Études, de la Planification et du Suivi-Évaluation :

Directeur : M. KERIM BRAHIM BEN SEID, nouveau poste ;

Directeur Adjoint : M. BOUKAR OUMAR, nouveau poste ;



Direction des Technologies, de l’Informatique et de la Communication :

Directeur : M. MAHAMAT SALEH HISSEIN BEN MALLALAH, maintenu

Directrice Adjointe : Mme IGNABAYE YEBKALDANG NATACHA, maintenue.