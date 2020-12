Tchad : "nous sommes en train de progresser dans le secteur énergétique" (ministre Énergie)

La ministre de l'Énergie, Ramatou Mahamat Hountoin, a fait part mercredi de son optimisme sur la progression du Tchad face aux défis énergétiques, au cours du lancement de la construction d'une centrale électrique hybride de 5 Mw à Mongo, dans la province du Guéra."C'est un message fort et important que nous sommes en train d'apporter un grand changement et nous sommes en train de progresser dans le secteur énergétique au niveau du Tchad", a déclaré la ministre."Nous harmonisons le prix sur tout le territoire national", a ajouté Ramatou Mahamat Hountoin.En novembre dernier, le chef de l'État a reconnu avoir raté dans l'un des secteurs clés : celui de l'énergie. Quelques jours après, le 21 novembre, la construction de deux centrales solaires d'une production totale de 100 Mw a été lancée en périphérie de la capitale. À cette occasion, le président de la République a promis que N'Djamena sortira de la pénombre d'ici 12 mois.D'autres projets sont en cours d'étude : l'interconnexion avec le Cameroun, le raccordement au réseau électrique du Nigeria, mais aussi l'expérimentation de projets solaires dans des villages grâce à des partenaires étrangers.Au Tchad, le taux d'accès à l'énergie est le plus faible : autour de 7% selon les derniers chiffres.