Tchad : l'électricité 24h/24 dès avril 2021 à Mongo

Une nouvelle centrale hybride de 5 mégawatts est en cours de construction à Mongo, dans le cadre d'un projet pilote qui sera étendu à Ati, Oum Hadjer, Am Timan et Moussoro. Les travaux qui ont déjà démarrés ont été officialisés mardi et devraient prendre fin en avril 2021, permettant à 3000 ménages abonnés de se raccorder au réseau.



"Avec ce projet, de 600 et quelques ménages, vous passerez à 3000 ménages qui seront électrifiés. De huit heures de production, vous passerez à 24 heures de production. De 350 Fcfa le Kw/h vous passerez à 125 Fcfa le Kw/h", selon Ramatou Mahamat Houtouin, ministre de l'Énergie.



C'est la société tchadienne ZIZ qui réalise les travaux. Le projet est soutenu par cinq partenaires financiers et six partenaires techniques. Il comprend une centrale solaire de 2,5 Mwc, un groupe électrogène de 1,2 Mw et une unité de stockage de 5Mwh.



"Nous harmonisons le prix sur tout le territoire national. (...) Nous sommes en train de progresser dans le secteur énergétique au niveau du Tchad", déclare Ramatou Mahamat Houtouin, ministre de l'Énergie.



"À long terme, ça permet à l'État et à la société d'économiser le carburant pour pouvoir investir ailleurs", explique le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin.