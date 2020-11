Tchad : "je reconnais, j'ai raté un des secteurs clés : l'énergie", affirme le président

Le chef de l'État admet son échec dans le domaine énergétique. Dans un entretien à Afrique Média diffusé vendredi, Idriss Déby affirme que depuis son arrivée au pouvoir en 1990, "il y a eu des changements dans le sens positif. Nous avons enregistré des progrès. Qu'il s'agisse dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation nationale, de l'environnement, du social, l'eau".



"Je reconnais aujourd'hui, peut être que nous avons raté, j'ai raté un des secteurs clés et non des moindres. Je dois être honnête avec moi, les tchadiens le disent, le savent très bien, c'est le secteur de l'énergie", ajoute le président.



"Il y a eu des avancées terribles"



Idriss Déby se veut toutefois optimiste et évoque des "projets" pour pallier la situation : "Il y a une prise de conscience, et nous avons perçu la nécessité de faire un bond pour augmenter quantitativement et qualitativement l'accès à l'énergie aux tchadiens".



"J'ai mes projets qui sont là et nous les mettrons en oeuvre. Les tchadiens verront les résultats. Le reste des secteurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas gagné. Parfait à 100%, ça n'existe pas. Mais les tchadiens doivent reconnaître au moins qu'il y a eu des avancées terribles", affirme le président.



S'agissant des critiques, Déby dit ceci : "il est normal qu'il y ait des gens qui critiquent. Il y a des gens sérieux qui critiquent et qui vous donnent à la clé leur point de vue comme solution. D'autres qui critiquent sans vous proposer une solution".



Le Tchad est l'un des pays ayant le plus faible taux d'accès à l'électricité au monde, selon les données de la Banque mondiale. Récemment, le pays a soumis une proposition au Nigeria voisin pour se connecter à son réseau électrique. L'information a suscité un tollé au Nigeria où les médias et les citoyens se sont offusqué du fait que leur pays souhaite aider un pays tiers alors que les délestages sont fréquents chez eux.