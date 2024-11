Tchad : opération « Haskanite », engagement des troupes terrestres et fluviales

Le président de la République, chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno poursuit son séjour dans le Lac où il supervise l’opération « Haskanite ».



Il se trouve depuis hier à Kaïka-Kindjiria, une des îles du Lac du Tchad. Après avoir pilonné les différentes cachettes et les stratégies affinées au cours de plusieurs réunions de guerre, l’heure est à l’action terrestre. Le chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno a décidé d’aller frontalement à la rencontre des éléments de Boko Haram qui ont choisi de jouer au chat et à la souris.



Il a ordonné l’engagement des forces terrestres et fluviales, prenant personnellement la tête de la colonne nautique. Le chef de l’Etat a survolé les différents cachots des terroristes en hélicoptère avant d’atterrir à Kaïka-Kindjiria, une île située à 05 km de la position ennemie.



Grand meneur d’hommes avec, à son actif, des hauts faits d’armes tant au Mali, au Niger, au Cameroun, au Nigeria qu’au Tchad, le chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno a tout d’abord tenu une brève réunion avec les différents chefs militaires engagés dans l’opération« Haskanite », en présence du ministre des Armées, général Issakha Malloua Djamous, du chef d’Etat-major général des Armées 1er adjoint, général Mahamat Souleymane Ali et du commandant de l’opération « Haskanite », général Goté FrançoisTatiko.



La brève rencontre terminée, le président de la République, chef de l’Etat, chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno est parti à la rencontre des troupes reparties en différents secteurs pour donner les dernières consignes.



« La guerre que nous menons contre Boko-Haram est légitime. Le soldat Tchadien est un homme d’honneur et nous ne reculons pas devant l’ennemi. Que Boko Haram sache que ses heures sont comptées dans cette zone lacustre. Nous ne leur céderons aucun centimètre de notre territoire national », a-t-il déclaré. Le chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno galvanise ensuite la troupe engagée dans le cadre de l’opération « Haskanite ».



La symbiose entre le chef suprême et sa troupe est impressionnante et le moral inoxydable. Il ordonne ensuite au commandant des opérations général Goté François Tatiko et ses hommes repartis dans différents secteurs de prendre possession de leurs pirogues motorisées.



Le chef suprême des Armées, Mahamat Idriss Deby Itno, lui, prend la tête de la colonne nautique. Pour compter de cet instant, deux choix s’offrent aux fous de Dieu : périr ou se rendre. La mise hors d’état de nuire des illuminés se dessine car l’étau se resserre de plus en plus autour d’eux.



Le chef de l’Etat l’a promis « je ne veux plus entendre parler d’un autre Barkaram ou Bohoma ». L’affront sera lavé par les intrépides soldats de l’Armée nationale tchadienne.