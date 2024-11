Tchad : ouverture de la 17ème édition du festival Ndjam Vi

Officiellement lancé cet après-midi au centre Don Bosco, dans la commune du 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena, ce rendez-vous culturel se déroule du 27 au 30 novembre 2024.



L’évènement est placé sous le thème : « Jeunesse, tradition et modernité », il s’est agi d’une occasion pour Émilie Droin, conseillère à la GIZ, de souligner l'importance de la culture comme un élément de cohésion sociale et vivre ensemble.



Au début, un moment de la danse et de la musique, Ndjam Vi se veut un moment de communion entre les artistes locaux et étrangers, un cadre de formation des artistes, de promotion des talents, de réflexion et sensibilisation sur le vivre en paix, la violence faite aux femmes et les grossesses en milieu scolaire.



Cette cérémonie d'ouverture a vu la participation des hautes personnalités et le grand public, qui est venu pour le show. Les mélomanes sont invités du 27 au 30 novembre, pour découvrir des talents particuliers.