Tchad : remise de dons aux femmes victimes de fistules obstétricales

La présidente de Femmes Dynamiques d'UBA, Amandine Pofinet affirme que la remise de ce don de vivres et de médicaments permet d’assurer la bonne santé et l’autonomisation des femmes victimes de fistules obstétricales. « C’est ensemble que nous parviendrons à changer l’avenir des femmes du monde, d’Afrique, et plus singulièrement les femmes du Tchad. Et qu’enfin, nous pouvons dire à nos sœurs victimes de fistules aujourd’hui, qu’il n’y a rien d’irréversible, rien de définitif dans leur souffrance », affirme la présidente des Femmes Dynamiques d’UBA, Amandine Pofinet.



La chargée du Programme santé, de la reproduction et point focal fistule de l’UNFPA, Djalbord Fatimatou souligne que les femmes victimes de fistules font partie d’une frange de la population souvent oubliée voire rejetée par la communauté à cause de leur état de santé. Elle ajoute que ces femmes se retrouvent dans cette situation pour avoir donné la vie en risquant de perdre la leur et en survivant avec un handicap.



Djalbord Fatimatou indique que son institution apporte son soutien technique et financier à la prévention par des campagnes de sensibilisation à travers le médias pour l’utilisation des services de santé, et le renforcement des capacités techniques nationales.