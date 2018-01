Tchad : rencontre entre le gouvernement et les syndicats sur l’abattement des salaires

Une rencontre de concertation entre le gouvernement tchadien et les centrales syndicales vient de s’achever à la CNPS. La rencontre n'a pas aboutie à de résultats satisfaisants sur le projet portant abattement des salaires des fonctionnaires de 5 à 45 %.



Cette rencontre s'est déroulée entre les deux parties à huis clos pendant deux heures de temps avant de se solder par un échec. Les parties ont promis de se retrouver pour poursuivre le dialogue.



Le gouvernement est revenu avec des nouvelles propositions qui consistent à revoir à la baisse l'abattement des salaires des fonctionnaires de 0 à 35 %, soit une réduction de 15%.



Une autre proposition a été présentée aux centrales syndicales qui consiste à appliquer un abattement de 15% pour les 60% de fonctionnaires qui n'ont pas été touchés par les mesures d'austérité antérieures, et de 10% pour les fonctionnaires qui ont été touchés par les 16 mesures tout en maintenant le décret 687.



Les différentes centrales ne veulent plus entendre parler de l'abattement des salaires des fonctionnaires qu'elles considèrent comme un acquis. Les deux parties conviennent de se retrouver dans les jours à venir pour poursuivre le dialogue afin de trouver une solution en vue d'éviter des remous sociaux.