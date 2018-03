Tchad : reprise progressive dans les établissements scolaires et hôpitaux

Les reprises des cours dans les établissements scolaires semblent être timides tandis que les principaux hôpitaux ont fonctionné normalement avec l’ouverture quasi-complète des différents services hospitaliers, a constaté un journaliste d'Alwihda Info.



La cour du Lycée Félix, celle du Lycée Technique commercial et du Lycée de Walia étaient presque vide à part la présence de quelques enseignants et le fonctionnement normal de l'administration. Un tour au Lycée Félix Eboue nous a permis de nous rendre à l’évidence que certaines salles de classe sont entrain d’être opérationnelles, même si les élèves sont aux abonnés absents.



Le proviseur du Lycée Technique commerciale, Abdel-Salam Idriss Mahamat a indiqué que la journée a été essentiellement consacré à l'opération de salubrité. Les cours reprendront dans la journée de mercredi. Par ailleurs, il a souligné que quatre salles de classes ont fait cours de 2 heures avant d’encourager les élèves à s'engager à nettoyer leurs salles de classes.



Au Lycée de Walia, toutes les salles de classes sont presque vides mais l'administration reste ouverte. Le proviseur du Lycée technique de Walia, Tamibeh Tchoubeh a affirmé pour sa part que les élèves étaient presents ce matin mais que ce sont les enseignants qui traînaient le pas. Il a affirmé que certains enseignants ont dispensé des cours dans quelques salles de classe.



Les deux principaux hôpitaux à savoir l'Hôpital Général de Référence Nationale (HGRN) et l'Hôpital de la Mère et de la Mère ont effectivement repris les activités dans tous les services. De nombreux patients ont pris d'assaut ces structures médicales, mais certaines personnes nous ont confié qu'elles ne sont parvenus à rencontrer les médecins pour des rendez-vous pris bien avant la grève.



Tandis qu'il y'a une faible affluence de patients au district de N'Djamena Sud, même si les différents services sont opérationnels, le médecin en chef du district de N'Djamena Sud, Dr. Baroua Haroun Seid a souligné que la reprise des activités est effective à l'Hôpital de l'Union où l'opération de salubrité est entreprise.



Par ailleurs, il se plaint de l'absence d’un nombre important de patients qui viennent se faire consulter. Cette décision de reprise des activités dans le secteur public fait suite à l’appel lancé dans un communiqué de presse de la plateforme syndicale revendicative invitant les travailleurs à reprendre le travail sur toute l’étendue du territoire national dès mardi 20 mars 2018.



La plateforme syndicale revendicative a indiqué qu'après avoir constaté le paiement effectif des salaires des fonctionnaires de N'Djamena comme en province, elle suspend la grève et appelle tous les travailleurs à reprendre leurs activités. Par ailleurs, elle exhorte le gouvernement à procéder immédiatement au paiement des arriérés des salaires des contractuels, et des indemnités et primes des enseignants et chercheurs du supérieur afin de permettre la reprise totale du travail.



Même son de cloche avec la Confédération Libre des Travailleurs du Tchad (CLTT) qui appelle ses militants du secteur public à reprendre le travail sur toute l’étendue du territoire. En outre, elle demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour l'application du reste des points de l'accord.



Les bus de transport ont normalement circulé entre les différentes facultés de l'Université. Les étudiants étaient omniprésents dans les différentes salles mais les enseignants-chercheurs étaient absents, même si l'administration est restée ouverte. Les autres secteurs de l'administration ont renoué avec leur rythme pour une reprise normale des activités.