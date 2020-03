Tchad : un établissement saccagé par des manifestants à N'Djamena

Le complexe Frère Polycarpe de N'Djamena a été saccagé jeudi matin par des étudiants et autres manifestants dans le secteur du 7e arrondissement.



Des actions de revendications estudiantines sont en cours dans la capitale afin de réclamer de meilleures conditions d'études. Les transports, la bibliothèque et le restaurant universitaire sont les points saillants des revendications.



Les dérapages sont nombreux et l'on ne peut se douter d'imaginer le lien de ces actes avec les établissements privés catholiques.



"Pourtant les élèves sont libérés quand ils ont appris des mouvements d'humeur", a lancé Frère Fara Pataï, un des responsables dudit établissement avant de s'en indigner.



"C'est triste de voir notre pays toujours régresser d'année en année alors que les choses évoluent. Les gens dépensent des milliards pour les fêtes alors que d'autres sont là et manquent le minimum, faisant de sorte que la frustration est partout", a-t-il déclaré.