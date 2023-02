Tchad : un incendie dévaste des habitations à Aradib dans la province de Sila

Le 2 février 2023, des maisons ont été dévorées par les flammes à Aradib, dans le département de Koukou Angarana, à seulement 7 km de Koukou.



L'incendie a débuté en début d'après-midi, et a causé la destruction de 10 maisons ainsi que la perte de matériels conséquents. Malheureusement, l'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée.



Cependant, il n'y a heureusement eu aucune perte humaine. Les dégâts causés par l'incendie sont considérables et laissent les habitants d'Aradib avec le cœur lourd. Des équipes de secours et des experts en incendie sont actuellement sur place pour enquêter sur les causes de l'incendie et pour aider les personnes touchées.



Dès lors, l’on espère que les autorités trouveront rapidement les causes de cette tragédie, et apporteront une aide adéquate aux personnes affectées.