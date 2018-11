Tchad : un parti exige la fin de l’opération militaire contre les civils au Tibesti

Le secrétaire général du Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance et la Démocratie au Tchad (MANID-TCHAD), Oueikonga Guelmine Kemdah, a fait, ce mercredi 28, au Lycée Sillon de N’Djamena, une déclaration relative au 60ème anniversaire de la proclamation de la république du Tchad et à la célébration annuelle de la journée de la prière et de la concorde nationale, ce 28 novembre. Le MANID relève que le panafricanisme moderne est la seule voie à prôner pour sortir le continent qui s’est engouffré par la faute et la légèreté de ses fils eux-aussi.



En outre, le mouvement appelle les religieux à revoir leur position spirituelle au risque que leur égarement soit affiché et que leur chute soit proche. D'après le MANID, "Dieu ne peut tolérer ce revirement qui est semblable à celui de’’ BALAAM’’ dans la sainte bible". Selon le mouvement, "c’est ainsi que dans certains pays d’Afrique, les peuples sont soumis à une forme d’esclavagisme à outrance par ces valets imposés par les occidentaux pour servir ces derniers en piétinant la volonté de ces peuples qui les ont vomis dont les corollaires sont la misère, le manque d’accès aux soins, les fermetures des écoles et la volonté manifeste d’abrutir complètement la jeunesse africaine par l’imposition des manuels didactiques."



Le secrétaire général du mouvement, Oueikonga Guelmine Kemdah affirme que l’avenir du Tchad est hypothéqué par son Président Idriss Deby Itno à travers le détournement des deniers publics, les pillages systématiques et le bradage des ressources naturelles par ses maitres en occident. Par ailleurs, il souligne que ces vendeurs d’illusions imposés au pouvoir pour enfoncer l’Afrique d’avantage se retournent contre leurs compatriotes en se moquant ainsi de leurs malheurs. Selon lui, l’exploitation du pétrole dans le Logone Oriental est aussi une parfaite illustration, car le Tchad a engrangé des milliards qui n’ont servi qu’à une minorité ‘’exploiteuse’’ du peuple tchadien. Cette minorité marche sur la dignité des ‘’exploités’’ considérés comme des sous-hommes à qui l'on doit à tout prix refuser la nourriture, le droit à l’éducation et l’accès aux soins adéquats depuis plusieurs années.



« Le second drame qui écœure les tchadiens dans leur grand ensemble est la situation qui prévaut dans Tibesti. Les populations civiles de Miski, de Yébibou et de Kouri bougoudi qui subissent presque chaque jour les raides aériens ne peuvent jamais manquer de notre soutien total vis-à-vis des civils assassinés innocemment. C’est pourquoi, le MANID-TCHAD dénonce, condamne et exige l’arrêt immédiat de ces bombardements pour laisser place au dialogue, véritable socle de paix », martèle Oueikonga Guelmine Kemdah.



Il relève que depuis plusieurs années, les français ont exploité anarchiquement les ressources naturelles dans cette zone aurifère en complicité avec l’Etat tchadien. Selon lui, cette exploitation s’est faite dans la grande ignorance de la population. Il ajoute qu'aujourd’hui, l’exploitation du pétrole de Doba qui a servi peut-être de leçons aux autochtones de cette localité doit amener plutôt le gouvernement tchadien à aborder autrement cette question très sensible.



Le MANID-TCHAD de par sa vocation panafricaine, interpelle le président Idriss Déby, l'appelant à suivre l’exemple du développement du Rwanda qui a sombré dans le génocide mais par le patriotisme très affiché de son président Paul Kagame est devenu un ‘’eldorado’’ qui honore l’Afrique. Par ailleurs, le mouvement souligne que le comportement des religieux dans son pays mérite une réflexion particulière, car ces lèche-bottes qui prétendent être des hommes de Dieu ne sont rien d’autres que des commerçants spirituels envoyés pour égarer les brebis. En cette période de crise sans pareil, dit-il, les religieux doivent, normalement, travailler pour apporter la lumière au président par leur franchise comme certains prophètes de l’antiquité juive l’avaient fait à leur époque mais ces derniers font des déclarations honteuses ternissant ainsi leur personnalité.