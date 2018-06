Tchad : une opération entrepreneuriale pour une jeunesse et des femmes autonomes

Le Conseil National des Inventeurs et Innovateurs (CONIT) a procédé, ce jeudi 31 mai 2018, à son siège, au quartier Diguel Ndjaré, au lancement d’une initiative originale et inédite pour soutenir et encourager la marche vers l’autonomisation de la femme et de la jeunesse.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un esprit de solidarité et de partage qui vise à lancer, dans les 10 communes de la capitale, une opération de communication, de sensibilisation, d’identification et d’enrôlement des jeunes ambitieux, dynamiques et disposés à devenir dirigeants ou associés de l’installation d’une usine de production de réchaud Toumai subventionné par le gouvernement Tchadien.



Ce réchaud Toumai a été fabriqué par le président du Conseil National des Inventeurs et Innovateurs (CONIT), Mahamat Nour Abakar et vendu à 16000 F CFA au profit des populations rurales et urbaines pour lutter contre la désertification, l’interdiction des coupes de bois et l’amélioration des conditions de vies des populations tchadiennes rurales et urbaines.



Le président du Conseil National des Inventeurs et Innovateurs (CONIT), Mahamat Nour Abakar propose dix entreprises clé-en-main de production de réchaud Toumai sur les dix arrondissements de la capitale N’Djamena, en faveur des heureux bénéficiaires recherchés pour se départager un chiffre d’affaire estimé à 25 milliards de FCFA. Ce montant est équivalent au travail à fournir pour la satisfaction des besoins de la population afin de leur permettre de réaliser leur autonomisation.



Par ailleurs, il se félicite de l’implication personnelle du président Idriss Deby Itno qui a instruit le gouvernement de la 4eme république afin d’accorder une importance à cette innovation tchadienne, qui d’après lui, est un signal fort à l’endroit de la jeunesse qui travaille, réfléchit et crée des œuvres socialement utiles et économiquement rentables pour le pays.



« Je lance par la présente occasion, dans un état d’émotion patriotique et de fierté nationale, un appel citoyen à l’endroit de la femme et de la jeunesse tchadienne dynamique et ambitieuse qui ne veut pas voler, qui ne veut pas détourner, qui ne veut pas corrompre mais qui veut seulement travailler pour gagner à la sueur de son front, de se joindre à moi pour se partager 25 milliards FCFA de chiffre d’affaires par an pour le travail équivalent à fournir, satisfaisant le gouvernement et les populations urbaines et rurales », a expliqué le président du Conseil National des Inventeurs et Innovateurs (CONIT), Mahamat Nour Abakar.



Le concepteur a eu l’ingénieuse idée de créer le réchaud Toumai fonctionnant à base de pétrole, tout en ayant un foyer de gaz butane pour faire la cuisine avec plus de sécurité dans son utilisation. En outre, il a fabriqué un moule qui a la capacité de produire plus de 15.000 beignets en cinq minutes.