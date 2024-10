Tensions Iran-Israël : Twitter (X) bloque le compte de Khamenei, Guide suprême iranien

Cette décision fait suite à un tweet dans lequel Khamenei déclarait :"Le régime sioniste a commis une erreur. Nous lui ferons comprendre quelle force, quelle capacité, quelle initiative et quelle volonté possède la nation iranienne."



Cette déclaration s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre l'Iran et Israël, mettant en lumière les enjeux géopolitiques et les menaces perçues dans la région. Le blocage du compte souligne également la politique des plateformes de médias sociaux en matière de discours potentiellement incitatifs à la violence ou à la haine.



Le blocage du compte soulève des questions sur la liberté d'expression, la censure et le rôle des plateformes sociales dans la régulation des discours politiques.