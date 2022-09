ACTUALITES TeslaCoin : plateforme de trading ou cryptomonnaie ?

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Septembre 2022



Si vous vous intéressez nouvellement au marché boursier, il est probable que vous auriez déjà entendu parler une fois au moins de TeslaCoin. Généralement, plusieurs confondent Tesla, l’entreprise fondée par le célèbre milliardaire ElonMusk avec TeslaCoin. Même si ce dernier est très investi dans le domaine des cryptos, il faut noter qu’il n’est en aucun cas lié à TeslaCoin. En dehors de cette catégorie, certaines personnes ont également du mal à savoir si TeslaCoin est un site de trading ou une monnaie virtuelle. À cet effet, cet article vous apporte dans les lignes suivantes, des informations capables d’élucider cette interrogation.



Teslacoin : que faut-il comprendre réellement de cette appellation ?

Dans un premier temps, TeslaCoin est un type de plateforme spécialisée en trading qui a été lancée en 2010. Son site est automatisé et permet aux traders de s’enrichir sans avoir à faire de grands efforts en termes d’analyse du marché cryptographique.



En effet, le site de Teslacoin est doté d’un algorithme qui passe les ordres d’achat et de vente à la place des utilisateurs. Il met donc à la disposition des professionnels et même des débutants en trading, plusieurs outils,dont des graphiques pouvant leur permettre de faire les analyses plus rapidement.



Dans un second temps, il faut notifier que Teslacoin est également une cryptomonnaie, car en réalité, la plateforme a été lancée pour faire connaître cette monnaie numérique. Ladite monnaie est encore appelée TeslaCoin, Tesla coin ou TES en abrégé. Toutefois, il faut souligner que cette cryptomonnaie ne se retrouve que sur sa plateforme officielle et pas sur d’autres sites comme : Coinbase ;

Binance ;

eToro ;

Vantage FX ;

BitPanda ;

Capital.com, etc. Fonctionnement de Tesla Coin

Pour profiter des offres de Teslacoin, vous devez vous inscrire sur le site et valider votre compte. Une fois que l’inscription est finalisée, vous aurez la possibilité de miser sur le Tesla Coin (TES) qui sera ensuite transféré dans un wallet. À l’achat de vos monnaies sur le site officiel, celui-ci vous permettra d’accéder à un « ex-change de jetons ».



Vous pourriez aussi avoir accès à son robot de trading dont le rôle est de vous aider à vendre et à acheter automatiquement vos positions. Ce robot vous aidera aussi à générer des gains. Toutefois, faites attention à chaque détail. Tout type d’investissement en crypto peut comporter des risques. Vous devez donc prendre le temps de maîtriser les divers éléments de base dans leur globalité avant de vous lancer dans le trading. Choisir TeslaCoin comme plateforme d’investissement dans la cryptomonnaie





Le fonctionnement de la plateforme est assez simple à comprendre, car son interface est bien désignée et facile à prendre en main. Avec son dépôt minimum de 250 € et ses différentes devises supportées, vous découvrirez très tôt que TeslaCoin n’est pas du tout une forme d’arnaque. Vous comprendrez par vous-même que le site est bel et bien légitime et représente une manière innovante de se faire de l’argent grâce à un certain nombre de robots de trading sophistiqués, qui peuvent vous garantir jusqu’à 80 % des gains immédiats.

Autres raisons palpables qui peuvent pousser à opter pour TeslaCoin

Si vous décidez d’explorer les fonctionnalités de ce site, alors vous aurez beaucoup de notions à apprendre. Tesla coin permet à tous les investisseurs de se perfectionner en tant que professionnels de trading, afin de conquérir de plus grandes opportunités.



Si vous décidez d'explorer les fonctionnalités de ce site, alors vous aurez beaucoup de notions à apprendre. Tesla coin permet à tous les investisseurs de se perfectionner en tant que professionnels de trading, afin de conquérir de plus grandes opportunités.

Pour les débutants, cette plateforme leur permet par exemple de créer un compte démo et d'essayer les réalités du marché gratuitement. Ce bonus est d'une importance capitale. Vous aussi, vous pouvez essayer dans le but de comprendre les règles du trading de crypto plus rapidement.





