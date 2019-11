Togo : 1 250 000 prises en charges en deux ans pour l'assurance maladie scolaire

Lomé - Lancé en septembre 2017 par le chef de l’Etat, le programme de protection sociale au profit des élèves des établissements publics du pays, « School Assur » suit son cours normal avec des résultats satisfaisants.



En effet, après deux années de mise en œuvre, le programme « School Assur » piloté par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Inclusion Financière et du Secteur Informel vient de franchir le cap des 1 250 000 prises en charges.



Selon les statistiques publiés ce lundi 18 novembre 2019 par la cellule de coordination de ce programme, à la date du 10 novembre 2019, ce sont exactement 1 257 777 prises en charges qui ont été offertes sur toute l’étendue du territoire nationale.



De façon détaillée, « School Assur » a permis de réaliser 498 093 consultations, 140 324 analyses, 575 316 prestations pharmaceutiques, 60 61 hospitalisations et 37 983 cas de prises en charge chirurgicale.



Des chiffres en hausse de plus de 325 000 prises en charge, rapportées à fin juillet 2019 où la coordination du programme annonçait 932 005 prises en charge. A la même date, les assurés se chiffraient à 1 740 453 alors que les ressources engagées étaient estimées à plus de 2,3 milliards FCFA.



Plus de 6 000 établissements scolaires avaient été impactés, avait-on annoncé. D’après la cellule de coordination de « School Assur », les résultats enregistrés au 10 novembre traduisent l’impact croissant de ce programme, plus précisément sur la santé des élèves des établissements publics au Togo.



Précisons que les différentes prestations de ce programme se déroulent dans 700 centres de santé (Centres médico-sociaux, les hôpitaux de district et les unités de santé périphérique) à travers tout le pays. Elles vont de la consultation à la chirurgie, en passant par les analyses, les frais de pharmacie ou encore les hospitalisations tout au long de l’année scolaire, même pendant les congés et vacances.



Pour rappel, le programme « School Assur » est une initiative présidentielle qui couvre les risques de maladie et de responsabilité civile de chaque élève au cours de sa scolarité. Selon les prévisions faites par les autorités, le programme devrait impacter 2 millions d’élèves d’ici fin 2020.