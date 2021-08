Togo : 418 enfants de zéro à quatre ans contaminés par le Covid-19 en un seul jour

La pandémie du coronavirus n’épargne désormais plus personne. Longtemps présenté comme une maladie qui ne touche que les adultes, le Covid-19 frappe maintenant de plus en plus les tout-petits à travers le monde, mais également au Togo.

En effet, sur les 20 517 cas confirmés à la date du 26 août 2021 au Togo, 418 sont des enfants dont l’âge est compris entre zéro et quatre ans, selon les chiffres officiels. Et dans ce lot, trois cas de décès ont été enregistrés. En général, le Togo fait face ces deux derniers mois à une flambée de cas de contamination et du nombre de décès.



D’après la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre le Covid-19, cette situation s’explique par la présence du variant delta (forme mutée du SARS-CoV-2), qui est plus contagieux et mortel. Pour éviter le pire aux enfants et adolescents qui, jusqu’à ce jour, ne sont pas pris en compte par la vaccination, la responsabilité des parents est de mise. Ils sont appelés au respect « scrupuleux » des mesures barrières et à veiller sur les enfants, notamment en leur évitant les attroupements.



Il faut noter que le Togo, à la date du 29 août 2021, comptabilise 21 181 cas confirmés du Covid-19, avec 180 décès, 4 310 cas actifs et 16 691 personnes guéries.