Togo : des amendes pour les commerçants responsables de la hausse des prix

Comme annoncé par le chef de l’État dans son message de vœux de nouvel an, le gouvernement a entamé des actions pour mettre fin à la spéculation des prix sur les marchés au Togo.



C’est dans ce sens qu’une équipe d’inspecteurs et de contrôleurs du ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, a effectué le mardi 4 janvier 2022, une descente sur plusieurs marchés de la capitale dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de surveillance des pratiques commerciales sur les marchés.



Du marché d’Adidogomé Assiyéyé à Agoé Assiyeyé, passant par le marché de Hedzranawoè et celui d’Akodessewa (Golfe-1), le constat était le même. L’équipe a déploré la hausse excessive des prix des produits de grande consommation. Le bol de maïs est passé de 500 à 1000 FCFA, celui du haricot à 1800 FCFA et le soja à 1200 FCFA. Les prix des autres produits sont également à la hausse, ont dénoncé les contrôleurs. « Les dispositions légales prévoient en cas de hausse excessive des prix, d’infliger des amendes aux commerçants qui se prêtent à ce jeu-là », a lancé Kaful Adovon, chef de la division de contrôle de la concurrence et de la prévention des fraudes.



Il faut noter qu’à l’issue de cette visite au cours de laquelle, des « anomalies » ont été constatées, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale, Kodjo Adedze a réagi. Dans un communiqué rendu public, celui-ci a rappelé l’existence d’un numéro vert destiné à signaler toute anomalie non-conforme à la législation en vigueur dans le pays. « Je voudrais porter à la connaissance de toute la population, qu’un numéro vert est mis en service au ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Consommation locale pour signaler et dénoncer toutes pratiques anormales de commerce qui pourraient échapper à nos équipes d’inspecteurs et de contrôleurs de commerce.



Pour toutes pratiques anormales du marché, notamment, la spéculation sur les prix, la vente de produits périmés ou avariés, composez gratuitement le « 8585 » ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 », informe le ministre. Il a exhorté tous les acteurs, notamment les commerçants, les consommateurs et toute la population à émettre des appels exclusivement à des fins utiles.