Togo : l’Assemblée Nationale a fait ses adieux à l’ancien ministre Bouraïma Diabacté

Lomé - Un dernier hommage a été rendu ce mardi 29 mai à l’Assemblée nationale togolaise au député El Hadj Brim Bouraïma Diabacté. Celui-ci avait quitté le monde des vivants le samedi 26 mai dernier à la suite d’une courte maladie.



La cérémonie d’hommage s’est déroulée en présence du président du Parlement, Dama Dramani, des ministres, des députés et des leaders de partis politiques. « Dans toutes ses responsabilités à l’Assemblée, au gouvernement ou au sein de son parti, il a toujours assumé sa mission avec efficacité, discrétion et rigueur », a rappelé Pierre Sambiani Djimongou, député et secrétaire général de l’UFC.



Elu député en 2013 dans la circonscription de l’Oti (Mango), le regretté Brim Bouraïma Diabacté, était 1er vice-président et membre du bureau politique de l’Union des Forces de Changement (UFC).



Il fut également ministre de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle dans le gouvernement de l’ancien Premier ministre, Ahoomey-Zunu. Fidèle lieutenant de Gilchrist Olympio, il a été l’un des témoins de l’accord politique RPT/UFC en 2010. Musulman de confession, il sera inhumé aujourd’hui selon des sources proches de sa famille.