Togo : le Premier ministre s’est entretenu avec le comité d’organisation du forum « Invest in West Africa »

Lomé - Lomé, la capitale togolaise va abriter du 3 au 4 octobre prochain, le forum « Invest in West Africa ». Une délégation du comité d’organisation de l’évènement a rencontré vendredi dernier à la Primature à Lomé, le Premier ministre, Komi Sélom Klassou pour lui faire le point sur l’état d’avancement des préparatifs du forum.



Au cours de leurs échanges, le Chef du gouvernement a exprimé sa satisfaction, quant au choix porté sur la ville de Lomé pour abriter le Forum. Un choix qui montre la position qu’occupe de plus en plus la capitale togolaise, en tant que ville de rencontres internationales. Par ailleurs, le locataire de la primature togolaise a réaffirmé l’appui de son gouvernement, pour la réussite de ce Forum.



L’évènement sera placé sous le thème : « Financer les PME-PMI à fort potentiel, Amplifier les partenariats public-privé ». Il vise à améliorer l’attractivité de l’Afrique de l’Ouest et à booster les investissements vers la sous-région. 1500 participants sont attendus.



Ce forum auquel prendront part investisseurs, entreprises, opérateurs, financiers, banquiers se veut par conséquent un rendez-vous du secteur privé de la région et un « one-stop » pour les investisseurs.



L’objectif sera de relever le défi de l’accélération de la transformation économique de l’Afrique de l’Ouest, vaste marché de plus de 400 millions de consommateurs et 18e puissance économique mondiale avec un PIB de 18 milliards de dollars par an.



Selon les statistiques de la Banque africaine de développement (BAD), l’économie du secteur privé a représenté près de 40 % du PIB sur la période 2006-2016 de l’Afrique de l’Ouest, et 30 % du budget des États. Lomé accueille ce forum quelques mois après la rencontre économique Togo-Union européenne.