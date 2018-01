AFRIQUE Togo : le chef de l'Etat a reçu une délégation de la commission de la CEDEAO

11 Janvier 2018



Intégration sous-régionale Le Président de la République, SEM Faure Essozimna Gnassingbé, Président en exercice de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO a reçu ce jour une délégation de la Commission de l’institution sous-régionale conduite par son président sortant M. Marcel de Souza.



Les échanges ont porté sur la situation de la Commission notamment les nouvelles réformes institutionnelles conformément aux dernières directives de la Conférence des chefs d’Etats et de gouvernement de la CEDEAO.



Le nouveau président de la Commission, M. Brou Kassi qui était également membre de la délégation, a saisi l’occasion pour exprimer au chef de l’Etat togolais sa gratitude pour son élection. Il s’est félicité de ses sages conseils et orientations pour une plus grande efficacité de la Commission. «Nous devons travailler pour que l’ensemble de la Commission soit vraiment en place, tout le personnel statutaire en particulier. C’est dans ce cadre que nous sommes venus voir le Président de la République togolaise »



La situation politique de la Guinée Bissau était également au cœur de la rencontre à laquelle a également participé une délégation de ce pays conduite par M. Carlos Correia.



L’ancien Premier ministre bissau-guinéen a fait part au chef de l’Etat togolais et à la délégation de la Commission des derniers développements de la crise politique dans son pays notamment la décision du Comité central du PAIGC, parti au pouvoir de réintégrer les députés dissidents conformément à l’Accord de Conakry et le congrès du PAIGC. Il a salué, à cet effet, la médiation du Président togolais dans la résolution de cette crise.





