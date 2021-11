Togo : le concours d’entrée à la Fonction publique aura bel et bien lieu

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et du dialogue social, Gilbert Bawara, a annoncé ce mardi 2 novembre 2021, au cours d’une émission radio, que le concours de recrutement général de la fonction publique, pour le compte de l’année 2021, se tiendra incessamment.



« Nous avons pris beaucoup de temps pour préparer et organiser ce concours, parce que depuis 2009, il n’y a plus eu de concours de recrutement général dans la fonction publique. Et quand nous disons recrutement dans l’administration générale, cela signifie que presque toutes les institutions et services publics doivent être servis. Ce qui nécessite une étude d’évaluation des besoins à chaque niveau », a expliqué le ministre. Spécialement pour ce concours, les choses ne se feront plus comme avant. Le gouvernement annonce que chaque candidat composera dans son domaine avec des épreuves de spécialités.

« Avant, nous organisions ces concours avec des épreuves générales et ensuite, il y a une sorte d’affectation des agents admis dans l’administration.



Mais cette fois-ci, nous avons décidé de se coller aux plus près des besoins des services. Donc, le concours sera en général dans ce sens que ce sont tous les services, institutions et administrations publiques qui sont concernées. Mais il y aura des épreuves différentes », a fait savoir le ministre. Cette nouvelle démarche dans le recrutement des agents de l’État, a-t-il précisé, vise non seulement la promotion de l’excellence dans la fonction publique, mais c’est également une manière de faire valoir la justice et l’équité sociale. Il faut rappeler que pour les cinq prochaines années, le gouvernement ambitionne de recruter 25 000 agents supplémentaires.

La Fonction publique togolaise compte actuellement un peu moins de 60 000 agents.