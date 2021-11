AFRIQUE Togo : le pays dévoile ses six engagements en matière de planification

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 3 Novembre 2021

Cette étape marque le début de la phase de mobilisation de tous les partenaires et acteurs dans la célébration des Journées Mondiales de la Contraception et de la Sécurité des Patients, du 28 octobre au 11 novembre 2021.

Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de l’Accès universel aux Soins du Togo a organisé le 2 novembre 2021 à Lomé, une cérémonie officielle de lancement des nouveaux engagements FP (Planification Familiale) 2030 du Togo. C’est dans le cadre de la célébration des Journées Mondiales de la Contraception et de la Sécurité des Patients (JMC/SP). Cette cérémonie vient marquer le début de la phase de mobilisation de tous les partenaires et acteurs dans cette célébration qui est toujours en cours, du 28 octobre au 11 novembre 2021.



L’évènement est placé sous le thème : Sécurité et continuité des soins maternels, néonatals, infantiles et planification familiale de qualité en période de pandémie Covid-19 au Togo. Il s’agit de permettre à chaque togolais en général et en particulier les femmes, les adolescent(e)s et jeunes, même en situation d’urgence, d’avoir un accès équitable à l’information, aux services de santé sexuelle et reproductive et à une planification familiale de qualité basée sur les droits à l’horizon 2030.



Le Togo a pris six engagements pour promouvoir la planification familiale d’ici 2030 : notamment augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCm) chez les femmes en union de 23,1% en 2020 à 32% en 2026 et 20,4% en 2020 à 29,5% en 2026 chez toutes les femmes ; augmenter de 50% sur la base de 150 000 000 FCFA octroyé en 2020, la subvention de l’Etat en 2022 et de 25% à partir de 2023 jusqu’en 2026 pour la sécurisation des produits contraceptifs ; et garantir l’accès des adolescent(e)s et jeunes à des informations complètes et services de qualité adaptés à leur âge et à leurs besoins leur permettant de faire des choix éclairés sur leur santé sexuelle et reproductive entre 2022 et 2026 afin de réduire le taux de natalité chez les adolescentes au Togo de 79% en 2017 à 56% en 2026 ; assurer la disponibilité continue des produits contraceptifs au niveau des points de prestations de services selon les Politiques Normes et Protocoles, afin de passer de 36,9% de formations sanitaires sans rupture de stock au cours des 3 derniers mois en 2020 à 70% en 2026 ; de renforcer la coordination inter et intra sectorielle et permettre à la société civile togolaise intervenant dans la santé de reproduction à mobiliser 10% des ressources financières en faveur de la PF (Planification Familiale) d’ici 2026.



La directrice de Cabinet Midamegbe Akakpo, représentante du ministre de la Santé, a présidé la cérémonie. Mme Fatimata Sy, directrice de l’UCPO (Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou) était également présente.





