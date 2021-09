Togo : le pays souscrit à la déclaration de l’ONU sur la sécurité des écoles

Le Togo vient de rejoindre la déclaration des Nations-Unies sur la sécurité des écoles (Safe Schools Déclaration, SSD). L’information, qui a été rendue publique par la Mission de la Norvège aux Nations-Unies, a été saluée par les responsables de l’Organisation qui se réjouissent de l’arrivée du Togo. L’adhésion à cet accord devrait permettre au pays ouest africain, de multiplier des initiatives en faveur de la protection et du maintien de l’éducation en cas de conflit armé, apprend-on.



Le Togo s’engage ainsi à mener une politique de promotion et de garantie d’accès à l’éducation de tous les acteurs, notamment enseignants, élèves, étudiants, chercheurs, en zone de conflit. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette déclaration, le Togo prendra part aux côtés de 110 autres Etats à la conférence internationale annuelle prévue les 24 et 25 octobre prochains à Abuja au Nigéria.



Selon l’Organisation des Nations-Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), 28,5 millions d’enfants, c’est-à-dire la moitié des enfants non scolarisés dans le monde, vivent dans des régions touchées par des conflits. Il faut noter que l’accès à l’éducation de tous les enfants constitue une priorité pour le gouvernement togolais qui entreprend déjà plusieurs initiatives, notamment la gratuité de l’école primaire depuis 2008, la prise en charge par l’Etat des frais d’inscription aux différents examens, le programme cantine scolaire et récemment la suspension des frais de scolarité dans les collèges et lycées pour le compte de la prochaine année scolaire.