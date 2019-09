Togo : les Ambassadeurs d’Allemagne et du Ghana ont pris fonction

Lomé, le 19 septembre 2019- La République Fédéral d’Allemagne et la République du Ghana disposent de nouveaux ambassadeurs au Togo. Il s’agit respectivement de Matthias VELTIN et de Kofi Mensah DEMITA.



Les deux ambassadeurs ont présenté le mercredi 18 septembre 2019, leurs lettres de créances au Chef de l’État Faure Gnassingbé au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée au Palais de la Présidence à Lomé.



Reçu en premier par le Président de la République, le nouvel ambassadeur d’Allemagne s’est engagé devant le N°1 togolais à poursuivre les bonnes relations d'amitié et de coopération qui lient son pays au Togo.



« Les relations de coopération entre l’Allemagne et le Togo sont fructueuses à tous les niveaux. Nous allons renforcer ces relations avec les institutions de nos deux pays. Il y a des éléments clés que je voudrais mentionner. Ceux-ci portent sur le renforcement de notre coopération dans le processus de la décentralisation et du fonctionnement des communes, les questions de sécurité, et la nécessité de développer les relations économiques et d’accroître les investissements au Togo », a indiqué le diplomate allemand à l’issue de l’audience.



Matthias Veltin s’est félicité de la participation active du Président de la République au dernier sommet du G20 sur l’investissement en Afrique qui s’est tenu en Allemagne, de l’institutionnalisation du printemps germano-togolais et de l’organisation réussie du premier Forum économique Togo-Union européenne.







De son côté, l’Ambassadeur du Ghana, Kofi Mensah DEMITA a promis d’œuvrer pour maintenir les excellentes relations qui existent entre le Togo et le Ghana. Le diplomate envoyé par Nana Akufo Addo, attend surtout travailler avec le gouvernement togolais enfin de relever les défis sécuritaires qui se posent aux deux pays. « Le Ghana et le Togo sont des pays frères. Nous allons travailler pour le développement de nos deux nations sur tous les plans surtout pour la paix », a-t-il laissé entendre.



Le Togo et le Ghana sont liés par des accords de coopération définis dans un cadre de la Commission mixte fondé sur l’amitié, l’histoire et la géographie. Les leaders des deux pays se consultent régulièrement sur des questions communes de développement ou portant sur l’intégration sous régionale.