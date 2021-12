Togo : les examens de fin d’année démarreront à partir du 3 mai 2022

Les dates officielles pour les différents examens scolaires et concours pour le compte de cette année académique 2021-2022 sont désormais connues.



Elles ont été dévoilées ce 6 décembre 2021, à travers une note cosignée par les ministères chargés de l’Education et de l’Enseignement supérieur. D’après le chronogramme des deux ministères, les examens de fin d’année scolaire démarreront à partir du 03 mai 2022 avec le Certificat d’études du premier degré (CEPD). Il sera suivi le 16 mai 2022 du Baccalauréat 1ère partie (BAC 1).



Ensuite, il y aura le Brevet d’études de premier cycle (BEPC) à partir du 7 juin 2022 et le Baccalauréat deuxième partie (BAC 2) se tiendra quant à lui à partir du 20 juin 2022. Ainsi donc, les dates clés pour les examens officiels sont les suivantes : CEPD : 03 au 05 mai 2022 ; BAC 1 : 16 au 20 mai 2022 ; BEPC : 07 au 10 juin 2022 ; BAC 2 : 20 au 25 juin 2022 ; BTS : 18 au 23 juillet 2022 ; CFA : 05 au 10 septembre 2022.