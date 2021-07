Togo : signature d’un accord d’importation des produits du bois gabonais

Paraphé par le ministre togolais en charge de l’Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli-Bazi et son homologue gabonais en charge des Eaux et Forêts, Lee White, l’accord signé à Libreville le 2 juillet 2021, entend permettre aux deux pays, de renforcer leur partenariat dans la filière bois.



D’une durée de cinq ans, ce mémorandum d’entente vise concrètement à faciliter l’importation au Togo des produits du bois gabonais ayant subi la 1ère, la 2ème ou la 3ème transformation. Ces importations permettront aux acteurs gabonais de la filière bois d’accéder au marché de construction immobilière togolais et par ricochet, de l’Afrique de l’Ouest. Elles devront permettre également au Togo de s’inspirer des modèles gabonais de conservation et de protection des ressources forestières.



« Nous partons d’un modèle de conservation de nos ressources forestières vers un modèle de protection, de conservation et d’exploitation de ces dernières. Nous souhaitons nous imprégner du modèle gabonais pour ainsi attirer de nombreux investisseurs dans le secteur du bois et renforcer les échanges entre nos deux pays », a déclaré le ministre togolais de l’Environnement et des Ressources forestières, Katari Foli-Bazi, à l’issue de la cérémonie. Pour le ministre togolais, le mémorandum conclu avec le Gabon, crée par ailleurs un canal de coopération des produits ligneux entre la Plateforme Industrielle d’Adétikopé (PIA) et la Zone économique spéciale de Nkok du Gabon, dont est inspiré le Togo.



Il faut rappeler que le Togo s’est engagé dans la protection de sa filière bois, et de la préservation de son couvert végétal national qui a connu des dégradations au cours de ces dernières années. C’est dans cette dynamique que le gouvernement a pris le 12 mai 2021, une mesure interdisant l’exportation de produits forestiers de sciage sous forme brute ou semi-brute. Le choix d’importer du bois en provenance du Gabon n’est pas fortuite, puisque ce pays de l’Afrique centrale a été classé en 2018, premier pays producteur de bois tropicaux sur le continent et troisième au monde.