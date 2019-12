Togo : vers la formation de 1000 entrepreneurs agricoles dans les 117 communes

Lomé - Plus de 1300 entrepreneurs agricoles ont achevé le samedi 28 décembre dernier à Adéta (Préfecture de Kpélé) leur formation. L’apothéose a été marquée par une grande cérémonie présidée par la présidente de l’Assemblée nationale, Yawa TSEGAN.



La présidente de l’Assemblée nationale est la marraine de l’opération Telefood 2019. A l’occasion, le ministre de l’Agriculture, de la production animale et halieutique, Koutéra BATAKA a annoncé la volonté de former dans chacune des 117 communes, 1000 entrepreneurs agricoles.



L’opération téléfood a été une réussite totale. La formation du camp du futur et Simulgames le sont encore plus. La présidente de l’Assemblée nationale a fait le constat à l’apothéose. Pour Yawa TSEGAN, l’initiative menée dans la préfecture de Kpélé est une preuve du changement qui est déjà une réalité au Togo.



Yawa TSEGAN a salué l’engagement du ministre de l’agriculture qui a permis la réussite de ce camp du futur et Simulgames.







« Il a été très ingénieux et a prouvé qu’on peut changer le quotidien des Togolais à partir du département qui lui a été confié et c’est la preuve que la jeunesse togolaise peut beaucoup et que le président a bien fait de faire confiance à cette jeunesse », a déclaré la présidente de l’Assemblée nationale.



A l’occasion, le ministre de l’agriculture, de la production animale et halieutique est revenu sur la formation qui s’est tenue sur une dizaine de jours à Kpélé.



« Tout le modèle qui a été implémenté ici était d’abord d’amener chaque producteur pris dans son secteur et sa situation, à déconstruire sa mentalité. Comme le chef de l’Etat l’a dit en mars dernier dans son discours de lancement du PND, nous voulons faire un développement qui ne laisse personne au bord de la route. Ne plus laisser personne au bord de la route, c’est de considérer tous les Togolais comme ayant un potentiel. L’innovation, c’est de prendre tous les agriculteurs dans leurs conditions et en faire tous des entrepreneurs », explique Koutera BATAKA.



Pour le ministre, l’opération Telefood a ciblé des zones ayant de fortes potentialités agricoles notamment Kpélé qui est une aire géographique propice pour les cultures de rente (café cacao), pour les produits vivriers etc. « Ce modèle qui vient d’être matérialisé montre la vitesse de la vision du chef de l’Etat et que si les Togolais s’unissaient, ils sont capables de faire de grandes choses. Nous avons un bel exemple qui permettra d’aller à l’échelle nationale », a-t-il assuré.



Koutéra BATAKA ambitionne de rééditer l’exploit dans les 117 communes du Togo en procédant à la formation de 1000 entrepreneurs dans chacune d’elles. Ce qui permettra d’avoir à l’échelle nationale 117.000 entrepreneurs agricoles.