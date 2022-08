Top 05 des cryptomonnaies prometteuses à acheter en ce moment

Bitcoin





Le Bitcoin est la première cryptomonnaie à avoir connu le succès dès sa création depuis la crise financière de 2009. C’est un compagnon idéal qui fait partie des meilleures monnaies numériques selon bit profit avis . En effet, cette cybermonnaie couvre plus de la moitié du marché des monnaies électroniques et elle est présente dans presque toutes les contrées qui autorisent ce type de monnaie. Avec le bitcoin, vous pouvez stocker de l’argent, effectuer des transferts et réaliser des investissements, quelles que soient leurs tailles. Si vous optez pour cette monnaie, soyez alors rassuré, car elle vous permettra de bénéficier des avantages ci-après.





● Faible volatilité par rapport aux autres cryptomonnaies ;

● Quantité importante de liquidité ;

● Acceptation plus large en tant que moyen de paiement ;

● Bénéficie d’un réseau spécial…



Ethereum





Cette cryptomonnaie est celle qui est plus en vue après le Bitcoin. Elle va au-delà d’une plateforme open source que les professionnels du secteur numérique pourraient utiliser à tout moment pour créer de la cryptomonnaie. Elle a été créée par un ensemble de développeurs, dont VutalikButerin. L’Ethereum a été la niche de plusieurs concepts technologiques : la finance décentralisée, les jetons intelligents et les jetons non fongibles (NFT).





Si vous désirez investir dans l’Ethereum , sachez que cette option vous sera assez profitable, car vous bénéficierez de l’expertise de divers développeurs réputés. Vous pourrez également avoir accès à une plateforme innovante et établir des partenariats avec de grandes marques et des jetons non fongibles. En outre, avec la blockchain, la plateforme de cette monnaie virtuelle présente quelques limites en ce qui concerne le minage des produits.





Ripple





La monnaie virtuelle Ripple a été conçue par McCaleb et Chris Larsen. Elle représente la première cryptomonnaie à avoir rallié à sa cause le soutien des institutions financières classiques. C’est donc un point qui témoigne de sa fiabilité. L’idée de base de l’élaboration de cette cybermonnaie était d’avoir des tokens en mesure de faciliter les transactions et transferts transfrontaliers. Ensuite, l’idée a évolué pour donner le résultat que vous pouvez remarquer aujourd’hui.





Si vous avez besoin d’une raison valable qui pourrait vous aider à choisir cette monnaie, sachez que Ripple est une cryptomonnaie utilisée par de grandes institutions comme la banque d’Abu Dhabi. Vous pouvez également l’adopter en considérant son accessibilité en matière de prix.





Dogecoin





Le nom de cette cryptomonnaie pourrait être expliqué en prenant en considération son emblème qui est un chien de chasse qui se retrouve pour la plupart du temps au Japon. Mise en place depuis près de 10 ans, elle fut le « fork de la blockchainLitecoin ». C’est l’une des monnaies digitales les plus prometteuses, car elle a déjà réussi à enregistrer une hausse historique de 3 000 % ce qui l’a propulsé dans le cercle restreint des monnaies électroniques dans le « market cap ».





Les diverses raisons qui peuvent vous pousser par exemple à investir dans cette crypto sont multiples. Entre autres, vous pouvez considérer le fait qu’elle est utilisée par de grandes marques comme celle d’ElonMusk et sa popularité grandissante.





Litecoin





Le Litcoin possède une dizaine d’années d’existence. Il fait partie du top 05 des monnaies virtuelles sur le plan mondial grâce à sa fiabilité et à sa popularité. Elle représente une version plus simplifiée du Bitcoin, ce qui lui confère plusieurs points de ressemblance avec celui-ci. Ainsi, les transferts avec cette monnaie sont plus faciles, plus rapides et surtout moins coûteux. C’est une alternative au Bitcoin. C’est pour cela que vous pouvez l’adopter pour vos diverses transactions.