TotalEnergies acquiert Talos Low Carbon Solutions, un pionnier de l’industrie du stockage du carbone aux États-Unis

Au terme de cette transaction, TotalEnergies détiendra 25 % du projet Bayou Bend, aux côtés de Chevron (50 %, opérateur) et Equinor (25 %). Le projet Bayou Bend est un projet majeur de stockage de CO2 situé au Texas, à proximité des actifs de la Compagnie dans la région.



TotalEnergies détiendra également une participation opérée de 65 % dans le projet Harvest Bend en Louisiane et une participation de 50 % dans le projet Coastal Bend au Texas. Ces deux projets étant plus éloignés de ses actifs existants, TotalEnergies engagera la cession des participations dans ces projets après le closing.



Bayou Bend est un projet de transport et de stockage de carbone destiné aux émetteurs industriels du chenal de Houston et de Beaumont – Port Arthur, l'un des principaux axes industriels des États-Unis. Constitué d’un ensemble de permis dédiés au stockage souterrain du CO2, à terre et offshore, couvrant une surface d’environ 600 km2, ce projet pourrait permettre de stocker plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2. Grâce à sa localisation favorable, son importante capacité de stockage et ses caractéristiques géologiques, le projet Bayou Bend est l’une des meilleures opportunités au monde pour développer l'activité CCS.



« TotalEnergies est ravie de prendre part au projet Bayou Bend grâce à l'acquisition de Talos Low Carbon Solutions. Idéalement situé à proximité de notre raffinerie de Port Arthur et de nos actifs pétrochimiques de La Porte, ce projet jouera un rôle clé dans la réduction des émissions directes de nos opérations aux Etats-Unis. Cette transaction impulse une dynamique pour réduire les émissions des secteurs les plus difficiles à décarboner aux États-Unis, et marque une nouvelle étape dans notre objectif de neutralité carbone d’ici 2050, ensemble avec la société », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies.