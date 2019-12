Tournoi test de lancement des compétitions nationales de rugby de la fédération Mauritanienne de rugby pour la saison 2019/2020

La commission des compétitions nationale de rugby de la Federation Mauritanienne de rugby, vient de lancer officiellement le démarrage de la saison avec un tournoi test de rugby à 7 le vendredi 6 décembre a SEBKHA (Nouakchott).

Ce tournoi de préparation à regrouper les (04) quatre équipes de rugby à 7 de la ville de Nouakchott, la jeune équipe de Sebkha Rugby entièrement constitué de jeunes de moins de vingt ans, les Requins de El Mina une commune à très forte densité humaine ou le rugby à fini de s’installer, les Tigres de Riyad et enfin les Fennecs d’Amoukrouz deux équipes pionnières du rugby Mauritanien et ces deux équipes restent les fers de lance vers un championnat national de rugby à 7 régulier et de bon niveau.

L’organisation de ce tournoi test a été satisfaisante grâce à l’implication des éducateurs des écoles de rugby, les responsables des équipes participantes ainsi que les officiels de matchs stagiaires c’est-à-dire les délégués de matchs. Il faut dire que ce tournoi test a été aussi un prétexte pour mettre en situation pratique (05) cinq nouveaux délégués pour gérer un tournoi de rugby à 7. Un second groupe de (06) six délégués de match stagiaires sera chargé de superviser et gérer le prochain test match à 15 dans les prochains jours. Au total la commission des compétitions nationales dispose d’un pool de 11 délégués de match stagiaires en vue des échéances à 7 et à 15 de la FMR.

Le bilan de ce tournoi de lancement est globalement satisfaisant et augure d’une belle saison, pour une plus grande promotion du rugby en Mauritanie et peut-être avoir une opportunité de participation aux compétitions sous régionales ouest Africain ou au maghreb, à 15 et à 7.

Rendez-vous est pris dans quelques jours pour un test match à 15 entre les deux équipes de la capitale Nouakchott.

Le classement final du tournoi test a 7 est établi comme suit :

1er Les Requins de El Mina (25 points, 2 victoires, 1 nul)

2e Les Fennecs d’Amoukrouz (17 points, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite, +35)

3e Les Tigres de Riyad (17 points, 1 victoire, 1 nul, 1 défaite, +20)

4e Sebkha Rugby (07 points, 0 victoire, 1 nul, 1 défaite)

Contact de Presse:

rugby@apo-opa.org

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/tournoi-test...