Transition au Soudan : l'OCI se félicite de l'accord-cadre politique

L’Organisation de Coopération islamique (OCI) s’est félicitée de la signature de l’accord-cadre politique sur la période de transition en République du Soudan, qui a eu lieu, le 5 décembre 2022, à Khartoum, au milieu d’une large présence internationale et régionale.



M. Hissein Brahim Taha, le secrétaire général, a exprimé son espoir que cet accord constituera une étape importante vers le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité au Soudan.



Le secrétaire général a salué la volonté de toutes les parties soudanaises de parvenir à cet accord et le fait qu’il marque le début d’une nouvelle phase de stabilité et de prospérité pour le peuple soudanais. Il a souligné la position ferme de l’OCI en faveur de la République du Soudan, dont il a apprécié le grand rôle au sein de l’OCI et les efforts dans la promotion de la solidarité islamique et de l’action islamique commune.