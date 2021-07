Transitions au Tchad et au Mali : "les situations sont différentes" (Macron)

"Nous avons dit : évidemment c'est un drame parce qu'un dirigeant élu a été tué, il y a une transition qui n'est pas dans son lit constitutionnel de par la volonté des parties tchadiennes. Ce qui nous met mal à l'aise mais nous le constatons"

"Sur le Tchad et le Mali, je peux vous confirmer que les situations sont profondément différentes. Au Tchad, nous avons assisté à une armée rebelle qui a abattu un dirigeant, quelques mois après son élection, et une transition qui s'est faite avec le président de l'Assemblée nationale qui a rendu le pouvoir à un Comité militaire de transition", a affirmé le président français.Dr. Haroun Kabadi "n'a pas été emprisonné, il n'a pas subi de pressions militaires. Il a, en tant que président de l'Assemblée nationale dépositaire de ce pouvoir par la Constitution tchadienne, remis son pouvoir à une transition", a ajouté Emmanuel Macron.Le président français a rappelé que la transition doit être limitée dans le temps, inclusive et surveillée par l'Union africaine.En revanche, "pour ce qui est du Mali, cela n'a rien à voir puisqu'il s'agit d'un coup d'État militaire mené à l'été dernier, se déroulant par l'emprisonnement du président élu, de sa famille, d'une bonne partie du gouvernement. S'en est suivi un coup d'État dans le coup d'État, ne respectant pas les préconisations de la CEDEAO", selon Macron."Je regrette la décision de la CEDEAO qui a reconnu le putsch d'un colonel. C'est ça la difficulté à laquelle on est confrontés. Ayant eu les garanties de la transition malienne, nous avons repris des opérations conjointes mais nous avons des approches extrêmement prudentes", a-t-il dit.