INTERNATIONAL Trois groupes de recherche des États-Unis, de Chine et de Russie récompensés par le Programme des Emirats Arabes Unis pour l’intensification des pluies

Alwihda Info | Par AETOS Wire - 19 Janvier 2018 modifié le 19 Janvier 2018 - 11:26



Les trois lauréats du Programme de Recherche des Émirats Arabes Unis pour la science de l’Amélioration des Pluies ont été annoncés lors de la Semaine du Développement Durable d'Abu Dhabi (ADSW) 2018.



En présence d’une audience composée de hauts dignitaires, d’ambassadeurs, de parties prenantes et d’éminents scientifiques, trois équipes de recherche des Etats-Unis, de Chine et de Russie ont obtenu une subvention de 5 millions de dollars au titre de cette initiative novatrice des UAE.

Les trois scientifiques récompensés pour ce troisième cycle du programme des Emirats sont :



Le Professeur Eric Frew, de l'Université du Colorado, pour son projet sur l'ensemencement des nuages à l’aide de drones ;

Le Dr Lulin Xue, de la société chinoise Hua Xin Chuang Zhi Science and Technology, pour un projet s’appuyant sur de nouvelles formes de modélisation pour mieux comprendre les mécanismes de précipitation ;



Le Dr Ali Abshaev, du Centre de Recherche sur la Suppression de la Grêle en Russie, pour son projet portant sur l’étude des courants ascendants dans la formation de nuages et les précipitations.



Parmi les participants à la cérémonie figuraient également les lauréats des deux précédentes éditions de cette initiative des UAE, qui ont déjà réalisé de grandes avancées dans le domaine des algorithmes, de la nanotechnologie et la modification de la couverture végétale, les processus de production de glace dans les nuages cumulus, le rôle des aérosols dans l’amélioration des précipitations et les propriétés électriques des nuages.



Depuis l’inauguration du programme en 2015, une campagne internationale de sensibilisation a été engagée auprès de 1220 chercheurs et 520 centres de recherche, dans plus de 68 pays. Parmi les principales institutions mondiales engagées figurent les Nations Unies, la Commission Européenne, les Nations Unies et l'Organisation Météorologique Mondiale, la NASA, Harvard ou Princeton.



Centre mondial de recherche, le Programme des Emirats Arabes Unis pour l’intensification des pluies continue de progresser en facilitant les transferts des connaissances nécessaires pour assurer la croissance économique et le développement durable dans les régions du monde victimes de sècheresse et de pénuries d’eau.



Le texte du communiqué d'une traduction ne doit pas être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui est celle de ce communiqué dans une langue d'origine. La traduction doit toujours être confrontée à la source du texte, qui fera jurisprudence.





Dans la même rubrique : < > Tchad: La chute du prix du ciment à moins de 7000 fcfa QNB Group dévoile ses résultats financiers 2017 France : Non-lieu pour les soldats français accusés de viols d'enfants en Centrafrique