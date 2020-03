UE contribui no reforço da cadeia de valor do café

A União Europeia quer melhorar o desempenho, crescimento e o contributo da cadeia de valor do café na diversificação da economia, através do programa para desenvolvimento do sector privado, financiado com 12 milhões de euros, declarou nesta quarta-feira, em Luanda, o embaixador da União Europeia em Angola, Tomás Ulicny. Segundo o embaixador, o programa, a […]

