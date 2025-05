INTERNATIONAL UNESCO : le souverain de Sharjah signe un accord de 6 millions de dollars pour numériser les archives mondiales

Alwihda Info | Par PRNEWSWIRE - 23 Mai 2025



Fondé sur les directives du souverain de Sharjah, le projet vise à préserver le patrimoine mondial, à protéger les documents importants et à garantir l'accessibilité numérique.

Son Altesse le Cheikh Dr Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membre du Conseil suprême et dirigeant de Sharjah, a assisté à la signature d'un accord visant à numériser les archives mondiales de l'UNESCO, grâce à une subvention de 6 millions de dollars de l'Autorité du livre de Sharjah. La signature a eu lieu mercredi matin, au siège de l'UNESCO à Paris, en présence de son épouse, Son Altesse Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, présidente du Conseil suprême des affaires familiales, et d'Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO.



Signature officielle de l'accord

L'accord a été signé par Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi, présidente de la Sharjah Book Authority (SBA), et Jennifer Linkins, sous-directrice générale pour l'administration et la gestion à l'UNESCO. Le projet, fondé sur les directives du souverain de Sharjah, vise à préserver le patrimoine mondial, à protéger les documents importants et à garantir l'accessibilité numérique. Il s'étendra sur cinq ans et comprendra la numérisation de livres, de manuscrits, d'enregistrements audio, de documentaires et de divers documents d'archives.



Visite des archives

Son Altesse a visité la bibliothèque et les archives de UNESCO, examinant d'importantes collections comprenant des documents mondiaux, des livres et des manuscrits. Il a également été informé des fonctions essentielles de la bibliothèque pour soutenir les objectifs de l'organisation et utiliser sa culture.



L'importance de la préservation est soulignée

Au cours de la visite, Son Altesse a examiné un certain nombre de documents historiques vieillissants, dont certains ont été affectés par des conditions de détérioration. Cela a souligné l'importance de l'accord de numérisation.



Des archives historiques complètes

Les archives de UNESCO constituent l'une des archives institutionnelles les plus vastes et les plus importantes au monde, avec près de 80 ans de documents historiques. La collection comprend plus de 2,5 millions de pages de documents, 165 000 photographies rares et des milliers d'heures d'enregistrements audio et vidéo. Ces documents illustrent des moments cruciaux de l'histoire de la culture et de l'éducation dans le monde.



Besoin urgent de numérisation

Seuls 5 % des archives ont été numérisés, ce qui met en évidence la valeur considérable qu'elles représentent, tout en étant limitées par des ressources restreintes et divers défis logistiques et techniques. Cela souligne le besoin critique d'assistance pour accélérer la transformation numérique globale et protéger les archives.



Initiative stratégique de Sharjah

Environ 95 % des archives ne sont pas numérisées, ce qui fait de l'initiative de Sharjah un pas important vers la conversion de cet héritage mondial en contenu numérique accessible aux chercheurs, aux institutions universitaires et aux communautés culturelles du monde entier.



La vision de Sharjah confirmée

Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi a déclaré : « Cette subvention illustre l'engagement de Sharjah à préserver le patrimoine humain et à protéger la mémoire du monde, en mettant l'accent sur la connaissance en tant qu'élément fondamental du développement humain durable. Les archives mondiales de l'UNESCO constituent un centre vital pour la préservation du patrimoine, de l'intellect, de l'éducation et de la culture, soulignant que leur préservation est une responsabilité morale partagée ».



Promotion de l'accès à la connaissance

Sheikha Bodour bint Sultan Al Qasimi a déclaré : « Sharjah a toujours été convaincue que l'accès à la connaissance devait être équitable et ouvert à tous, et que la protection de la mémoire humaine était essentielle pour favoriser la créativité et le progrès. Avec cette initiative, nous créons une nouvelle voie de collaboration internationale visant à construire un avenir respectueux du passé tout en offrant aux générations futures la possibilité d'apprendre de l'histoire et de s'inspirer de ses leçons ».



Leadership culturel permanent

Cet accord témoigne du rôle moteur que joue Sharjah, sous la direction de son Altesse le souverain de Sharjah, dans la promotion de la connaissance et des initiatives humanitaires. Il renforce la position de l'émirat en tant que centre mondial pour la préservation culturelle, la protection du patrimoine et la promotion de la représentation arabe dans les organisations intellectuelles et scientifiques internationales.





