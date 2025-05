Inde : découverte du complexe Qûtb Minâr, joyau architectural de Delhi

En plein cœur de New Delhi, s’élève majestueusement le Qûtb Minâr, un minaret en grès rouge haut de 73 mètres, emblème de l’architecture indo-islamique et classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.



Entouré de vestiges historiques impressionnants, ce site attire chaque jour des visiteurs venus admirer l’héritage plurimillénaire de l’Inde. Le minaret, commencé en 1193 par Qûtb-ud-Dîn Aibak, premier sultan de Delhi, fut achevé par ses successeurs.Conçu pour symboliser la victoire de l’islam en Inde du Nord, il est aujourd’hui une pièce maîtresse du Qûtb Complex, un ensemble de monuments anciens, riche d’histoire et de diversité culturelle.



Parmi les éléments remarquables du site : la mosquée Quwwat-ul-Islam, considérée comme l’une des plus anciennes d’Inde, bâtie avec les colonnes récupérées de 27 anciens temples hindous et jaïns. Ce métissage architectural se lit dans les détails : les frises géométriques islamiques côtoient les motifs floraux et divins d’inspiration hindoue.



On y découvre également un arc monumental, des colonnes richement sculptées, ainsi qu’un pilier en fer de 7 mètres de haut, vieux de plus de 1 600 ans, célèbre pour sa résistance à la corrosion, un mystère métallurgique encore étudié.



Entouré de jardins soigneusement entretenus et d’allées paisibles, le site du Qûtb Minâr offre un havre de tranquillité, propice à la contemplation et à l’apprentissage. Dans un pays en pleine effervescence, ce lieu rappelle combien l’Inde sait conjuguer tradition millénaire et modernité.



Un passage à Delhi ne saurait être complet sans une immersion dans cette mémoire de pierre, témoin d’un dialogue ancien entre civilisations.