Enseignement supérieur au Tchad : Faya, Bongor, Bol et Massakory dotés de nouvelles universités et instituts

Ces créations répondent à une volonté politique affirmée de rapprocher l'enseignement supérieur des populations et de réduire les disparités régionales en matière d'accès à l'éducation. Chaque établissement aura pour mission d'assurer la formation initiale et continue, la formation à la recherche, la recherche scientifique et la valorisation des résultats, ainsi que la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique.



Des statuts autonomes et une gouvernance claire



Dotés de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, ces établissements seront placés sous la tutelle du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle. Chacune des nouvelles structures sera dirigée par un Président (pour les universités) ou un Directeur général (pour l'Institut), nommé par décret en Conseil des ministres, et administrée par un Conseil d'administration.



Des objectifs spécifiques et adaptés aux besoins locaux



L'Université du Sahara de Faya (UNISAF) vise à desservir les zones sahariennes du nord tchadien, avec un siège à Faya.



L'Université de Bongor (UNIB) cible les besoins académiques du sud du pays, avec un siège à Bongor.



L'Université du Lac Tchad (UNILAT), basée à Bol, ambitionne de répondre aux enjeux de développement dans cette zone stratégique et historiquement marginalisée.



L'Institut national supérieur des sciences et techniques de la santé de Massakory (INSTESAM) vise à former du personnel qualifié en sciences de la santé dans la province du Hadjer-Lamis.



Ces créations s'inscrivent dans le cadre du renforcement du système Licence-Master-Doctorat (LMD), déjà institué par décret en 2011. Elles permettront de mieux répondre aux aspirations des jeunes tchadiens en matière d'éducation supérieure, tout en favorisant la recherche scientifique locale.



Le gouvernement, à travers ces décrets, entend valoriser les compétences nationales et promouvoir un développement inclusif fondé sur le savoir et l'innovation.