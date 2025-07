Tchad : interdiction des tranchées pour délimitation foncière sur toute l’étendue du Hadjer Lamis

Le gouverneur de la province de Hadjer-Lamis, le général Ahmat Kardayo Hissein, a pris un arrêté interdisant strictement le creusement de tranchées pour délimiter des parcelles agricoles, vergers ou toute autre propriété foncière.



Selon l’arrêté, ces tranchées constituent un obstacle majeur à la libre circulation des personnes et des biens, en forçant les usagers à effectuer de longs détours pour passer d’une localité à une autre. Ce constat a poussé les autorités provinciales à agir pour préserver l’accessibilité et la sécurité des chemins ruraux.



Des alternatives préconisées

Plutôt que de recourir à des fossés, le texte recommande l’utilisation de moyens non obstructifs pour la délimitation des propriétés. Parmi les alternatives suggérées figurent les haies végétales, les clôtures en barbelés ou tout autre dispositif ne nuisant pas à la circulation.



Des sanctions prévues pour les contrevenants

Toute infraction aux dispositions de l’arrêté entraînera des sanctions conformément aux lois et règlements en vigueur. L’application stricte de cette mesure est confiée aux préfets, sous-préfets, chefs de cantons, chefs de villages ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité. L’arrêté est entré en vigueur à compter de sa date de signature, soit le 14 juillet 2025.