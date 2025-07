Tchad/Afrique du Sud : un partenariat exemplaire

Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Dr Abdoulaye Sabre Fadoul s'est entretenu ce jeudi, avec SEM. Musika Yifani Khehla Joseph Nkosi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Afrique du Sud au Tchad.



Au cours de cet entretien, le diplomate sud-africain a exprimé le souhait d'explorer les voies d'une coopération bilatérale renforcée, avec un accent particulier sur l'optimisation des partenariats entre le Tchad et l'Afrique du Sud.



Cette rencontre qui s'est déroulée en présence des collaborateurs deux interlocuteurs, témoigne de l'engagement partagé des deux nations à privilégier une croissance économique durable, et à mutualiser leurs expertises et expériences dans divers domaines.