Tchad – Santé publique : le Président de la République exige des résultats concrets sur le terrain

Le rapport présenté par le ministère de la Santé publique et de la Prévention fait état d’un taux de réalisation de 81 % du plan annuel d’action. Une performance saluée, avec l’espoir d’atteindre les 100 % d’ici la fin de l’année, sous réserve d'une mobilisation rapide des ressources nécessaires.



Bien que globalement satisfait, le Président de la République a appelé le ministre et son équipe à redoubler d’efforts. Il a rappelé que l’accès à la santé est une promesse faite au peuple tchadien et que sa concrétisation ne doit souffrir d’aucune entrave.



Le Chef de l’État a également dénoncé avec fermeté les pratiques déviantes de certains agents de santé affectés à l’intérieur du pays, mais refusant de rejoindre leur poste. Ces derniers continuent à percevoir leur salaire tout en exerçant dans des cliniques privées. Le Président a qualifié cette situation d’inacceptable et a averti :



« Je ne me fierai plus aux rapports et fiches. Je descendrai moi-même sur le terrain, à N’Djaména comme en province. Et je vous invite à en faire autant, Monsieur le Ministre. »



Prenant acte des instructions, le Ministre de la Santé publique a promis de renforcer les mécanismes de contrôle et de mobiliser tous les niveaux du ministère pour mettre fin à ces dérives.



Derrière la rigueur du discours présidentiel, une réalité s’impose : pour le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, les promesses ne se mesurent pas à l’aune de tableaux Excel, mais à travers des résultats tangibles sur le terrain. Dans cette gouvernance de la preuve, seul le concret compte.