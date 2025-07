Nigéria : le chef de la diplomatie tchadienne rend hommage à l'ancien président Buhari

Il a été accueilli par Monsieur ABDULKHADIR IBRAHIM GHANI, le Chargé d'Affaires en présence du personnel de l'Ambassade.



« Avec la disparition du Président Muhammadu Buhari, le Nigeria perd un fils et un homme d'État émérite; l'Afrique perd un sage au grand cœur; et le Tchad un frère attentionné.



Le Président Muhammadu Buhari ne fait plus partie de ce monde physiquement mais ses souvenirs et ses faits bienfaits resteront à jamais dans la mémoire des Tchadiens et de Tchadiennes.



Au nom du Maréchal Mahamat Idriss DEBY INTO, Président de la République du Tchad, du Gouvernement et du peuple tchadien, je présente mes sincères condoléances à la famille de l'illustre défunt, au Président et au Gouvernement nigérian, ainsi qu'à son grand peuple. Ils peuvent être fiers de l'héritage laissé par le Général Muhammadu Buhari dans l'histoire.



Je prie Allah Tout Puissant d'accueillir Feu Buhari dans son paradis ALFIRDOZ. Amen!»,tels sont les mots rédigés par le Ministre d'État dans le livre d'or ouvert à cet effet.



Lors de cette visite, une "Fatiha" a également été prononcée par Dr Abdoulaye Sabre Fadoul et son équipe, conformément à la tradition musulmane en ces circonstances.



Ce geste vient non seulement apporter réconfort au personnel de l'Ambassade du Nigeria au Tchad en cette période de deuil, mais il souligne également les liens d'amitié et de fraternité entre nos deux nations.