Tchad : la Force multinationale mixte repousse une attaque de Boko Haram et neutralisent des terroristes

Dans une opération tactique, les troupes de la Force multinationale mixte (FMM), du Secteur 2, déployées sur l’île de Koulfoua, dans la région du Lac Tchad, ont réussi à repousser une attaque menée par les terroristes de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).



L’opération, menée près des berges de Koulfoua, a abouti à l’élimination d’un commandant de Boko Haram, identifié comme Amir Dumkei, ainsi que de cinq autres terroristes. Par ailleurs, neuf fusils d’assaut de type AK-47 et une importante quantité de munitions ont été récupérés.



L’attaque terroriste a été lancée dans la matinée du mardi 15 juillet 2025, contre la base militaire de la FMM sur l’île de Koulfoua. Cependant, grâce à une stratégie bien préparée, les troupes ont réussi à repousser l’assaut.



À l’aide de tirs d’artillerie intenses et de bombardements coordonnés, les forces de la FMM ont neutralisé le commandant terroriste et cinq de ses complices, tandis que les autres assaillants ont pris la fuite, certains blessés par balle. Un important stock d’armes a également été saisi au cours de l’opération.



Actuellement, les troupes poursuivent les terroristes en fuite, et des opérations de ratissage sont en cours afin de sécuriser totalement la zone. Le commandant de la Force, le général de division Godwin Mutkut, a félicité les troupes pour leur engagement indéfectible dans la lutte contre le terrorisme, et pour la sécurité des populations du bassin du Lac Tchad.



Cette opération illustre les efforts constants et le courage de la FMM dans la préservation de la paix et de la stabilité dans la région.