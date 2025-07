Tchad : Des précipitations favorables soutiennent les activités agricoles en juillet

Grâce à une pluviométrie bien répartie dans la zone soudanienne et des précipitations en hausse dans le centre et le sud, les travaux champêtres progressent, malgré quelques poches de déficit.



Des pluies modérées à fortes dans la zone agricole



Durant la première décade de juillet, le Front Intertropical (FIT) a oscillé autour du 18e degré de latitude Nord, induisant des pluies faibles à fortes sur l’ensemble de la zone agricole du pays. Ces conditions devraient se renforcer au cours de la deuxième décade, avec une remontée du FIT vers le 20e parallèle et des manifestations pluvio-orageuses attendues sur tout le territoire agricole, notamment dans le sud du Ouaddaï, le Sila et le nord-est du Salamat.



Une situation pluviométrique contrastée



Les cumuls de pluie observés varient entre 1 mm et plus de 150 mm selon les localités. Une grande partie du sud et du centre a enregistré entre 20 et plus de 100 mm, alors que certaines zones comme l’ouest du Mayo Kebbi, le sud du Chari Baguirmi et le Logone Oriental accusent un déficit. En revanche, le sud Mandoul, les deux Logone, et des zones du Guéra et du Hadjer Lamis ont connu des excédents importants.



Depuis le mois de mai, les cumuls saisonniers dépassent les 400 mm dans certaines parties de la zone soudanienne, un signe encourageant pour les cultures.



Une dynamique agricole bien enclenchée



Avec la reprise des pluies, les semis, sarclages et levées généralisées des cultures sont en bonne voie, surtout dans la zone soudanienne. Le pâturage s’améliore également, notamment dans les zones humides du sud.



Sur le plan phytosanitaire, la situation reste globalement calme, bien que quelques cas de chenilles aient été signalés.



Montée des eaux dans le système Chari-Logone



Les données hydrologiques montrent une hausse progressive des niveaux d’eau dans plusieurs stations du bassin Chari-Logone. À Logone Gana, le niveau est passé de 197 cm à 278 cm entre le 1er et le 10 juillet. À N’Djaména, une hausse de 43 cm a été observée sur la même période, suggérant une tendance similaire aux années humides précédentes.



Conseils pratiques aux agriculteurs et éleveurs



Face aux conditions favorables mais variables, le GTP recommande : d’intensifier les semis même en cas de faibles précipitations, d’utiliser des semences adaptées aux zones inondables, d'effectuer rapidement les premiers sarclages dans le sud, de suivre les prévisions quotidiennes pour ajuster les travaux, et de respecter les couloirs de transhumance afin d’éviter les conflits entre agriculteurs et éleveurs.