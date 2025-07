Tchad : la Police nationale présente 18 présumés malfrats et du matériel saisi à Gardolé

La Police nationale a présenté, ce jeudi 17 juillet 2025, à la Centrale N°1 située au quartier Gardolé, 18 présumés malfrats, ainsi que plusieurs objets et matériels saisis lors d’opérations de sécurité. La cérémonie de présentation s’est déroulée en présence du 9ᵉ substitut du procureur de la République, Zadadine Adoum.



Dans son mot de circonstance, le 9ᵉ substitut, représentant du procureur de la République, a rappelé que ces individus ont été appréhendés avec des preuves à l’appui, impliqués dans différents types d’infractions. « Au nom de la justice, nous exprimons notre reconnaissance à la Police nationale pour ses efforts constants dans la sécurisation des citoyens », a-t-il déclaré. Il a également tenu à préciser que parmi les personnes arrêtées, certaines seront reconnues coupables, d’autres non.



« Il est normal que la police interpelle tous les suspects. Ensuite, il revient à la justice d’innocenter ceux qui le méritent, et de faire répondre de leurs actes ceux qui sont responsables », a-t-il affirmé. Ce qui a particulièrement retenu l’attention du représentant du procureur, ce sont les individus en possession d’armes de guerre, sans être membres des forces de l’ordre.



Certains vont jusqu’à falsifier des cartes de police et des badges d’autorisation de port d’armes pour se faire passer pour des agents de l'État, arnaquant ainsi les citoyens. « Dans ces conditions, le citoyen lambda ne peut pas faire la différence entre un vrai et un faux policier », a-t-il déploré.



Il a donc lancé un appel à la vigilance : « Nous demandons à la population aussi d'être vigilant pour dénoncer toute personne qui se présente comme membre des forces de l’ordre avec de faux documents, qu’il s’agisse de la police ou d’un autre corps. Ces individus doivent être rapidement appréhendés. »



Le substitut a également souligné que certains citoyens accusent à tort de véritables policiers, alors que les véritables coupables sont souvent des faussaires. « Ceux qui sèment le désordre, qui escroquent, arnaquent et maltraitent les citoyens, ne sont pas des policiers. Ce sont des usurpateurs qui falsifient des documents officiels pour commettre leurs forfaits. »



Il a conclu en appelant la population à collaborer avec la police pour que ces individus soient arrêtés. Une fois les enquêtes terminées à la Police nationale, le parquet examinera chaque cas et les dossiers seront présentés à un juge. Celui qui est reconnu coupable sera condamné, et celui qui est innocent sera libéré.